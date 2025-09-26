Muere joven de 22 años por sobredosis de medicamento controlado

El hombre de 26 años falleció en el IMSS La Bandera tras intoxicarse con clonazepam; autoridades exhortan a prevenir consumo de drogas

NUEVO LAREDO, TAM.- Un joven identificado como Miguel Ángel “A”, de 26 años, perdió la vida a consecuencia de una insuficiencia respiratoria derivada de intoxicación con medicamentos controlados y drogas. El deceso fue confirmado la mañana del 24 de septiembre en el Hospital General de Zona del IMSS La Bandera.

De acuerdo con los reportes médicos, Miguel Ángel había ingresado el pasado 17 de septiembre, procedente de la clínica San Gerardo, tras presentar un cuadro grave de intoxicación por clonazepam. Desde entonces permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde finalmente falleció.

Su padre, José Alfredo “A”, relató que el 11 de septiembre encontraron a su hijo inconsciente en el baño de su domicilio, después de haber visitado a su novia. Presentaba dificultades para respirar, por lo que fue trasladado de urgencia a la clínica San Gerardo. Ahí le realizaron un lavado gástrico, sin embargo, debido a limitaciones económicas, fue referido al IMSS La Bandera.

Agentes de la Policía Investigadora acudieron al hospital para dar fe del fallecimiento, identificar el cuerpo y recabar la declaración del padre. El área de Trabajo Social notificó al Ministerio Público, que inició las diligencias correspondientes.

Las autoridades presumen que el joven se quito la vida, tomando una sobredosis del medicamento controlado.

Ante esta situación, especialistas de salud exhortaron a la población a no automedicarse y a buscar ayuda profesional en caso de consumo problemático de fármacos o drogas.

En Nuevo Laredo, las personas que enfrenten situaciones similares pueden acudir a los Centros de Integración Juvenil (CIJ), ubicados en avenida Reforma 5203, colonia Campestre, o comunicarse al teléfono 867 711 1784. También está disponible la Línea de la Vida 800 911 2000, que ofrece atención las 24 horas a nivel nacional.

Las autoridades locales reiteraron el llamado a las familias a estar atentas a signos de consumo de sustancias y a buscar orientación temprana para prevenir consecuencias fatales.