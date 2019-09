Muere John Wesley, actor de “El príncipe del rap”

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor John Wesley, conocido por su papel del “Doctor Hoover” en la serie de los años 90 El príncipe del rap (The Fresh Prince Of Bel-Air) falleció a los 72 años.

La familia dijo a The Hollywood Reporter que el actor de películas como Stop, Or My Mom Will Shoot y Martin perdió la vida por complicaciones debido a una larga batalla contra el mieloma múltiple.

Nacido en Lake Charles, Louisiana, el 3 de agosto de 1947, John Wesley Houston obtuvo títulos de la Universidad de California, San Diego y la Universidad de San Diego y antes de hacerse estrella de Hollywood sirvió en el Ejército de Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam.

Al alcanzar la fama, el actor trabajó con artistas y directores como Denzel Washington, Albert Finney, Robert Guillaume, Barbra Streisand, Tim Burton, James Earl Jones, Michael Apted , James Spader, Morgan Freeman, entre otros.

Aunque es conocido por su papel en El príncipe del rap, también tiene una amplia trayectoria en teatro, en las que destacan sus participaciones en Macbeth y Juguetes en el ático, de Lillian Hellman, en el Teatro Old Globe, que le valió un Premio Atlas al Mejor Actor de Reparto.

Como director artístico y productor montó varias producciones, incluidas las de Sizwe Banzi y The Island de Athol Fugard, con las que hizo una gira de tres años.

“John Wesley fue un regalo para el mundo, por su amabilidad y gracia están inmortalizados en sus obras de teatro, televisión y cine. Estoy desconsolado por haber perdido a un querido amigo hoy “, indicó en un comunicado, el manager y productor del actor, Gerry Pass.