Muere indigente alcohólico por causas naturales

La persona no está identificada, ya que no traía documentación entre sus ropas; su cuerpo fue encontrado por personas que trabajan en la zona de tolerancia

NUEVO LAREDO, TAM.- Un indigente alcohólico falleció por causas naturales, probablemente un ataque cardiaco y su cuerpo fue encontrado por personas que trabajan en la zona de tolerancia.

La persona no está identificada, ya que no traía documentación entre sus ropas, además de que los trabajadores de los negocios cercanos, no lo conocen, sólo saben que era un alcohólico y carecía de vivienda.

El hombre de entre 55 a 60 años, vestía una playera blanca, pantalón de mezclilla y tenis de color obscuro.

El miércoles por la tarde se reportó al Centro de Control, Comando, Computo y Comunicaciones que en el estacionamiento de lo que fuera el bar El Papagayo, estaba una persona inconsciente.

Al lugar fueron enviados paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, quienes al llegar procedieron a tomar los signos vitales de la persona, confirmando que había fallecido.

Agentes de la Policía Investigadora dieron fe de la muerte del indigente, ordenando su traslado a una funeraria para la práctica de la autopsia.