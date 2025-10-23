Muere hombre con sangrado digestivo severo en Hospital General IMSS-Bienestar

El paciente, identificado como Antonio Enrique “V”, falleció por shock hipovolémico; autoridades investigan su identidad y posible relación con hepatitis C

Durante su estancia hospitalaria no se presentó ningún familiar o persona que proporcionara información adicional sobre su identidad o procedencia. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre de entre 35 y 40 años de edad falleció en el Hospital General IMSS-Bienestar “Solidaridad”, tras haber sido trasladado de emergencia con un cuadro de sangrado digestivo severo.

De acuerdo con el reporte médico, el paciente fue identificado como Antonio Enrique “V” , quien fue llevado al nosocomio por paramédicos de Ariana Medic, quien únicamente portaba una receta médica.

El hombre, que no contaba con documentos oficiales ni acompañantes, presentaba sangrado del tubo digestivo alto, presuntamente relacionado con un cuadro avanzado de hepatitis tipo C.

A pesar de los esfuerzos del personal médico, el paciente falleció por shock hipovolémico. Durante su estancia hospitalaria no se presentó ningún familiar o persona que proporcionara información adicional sobre su identidad o procedencia.

El cuerpo fue descrito como de tez morena, complexión media, con tatuajes de una estrella en el brazo izquierdo y la palabra “Enrique” en el hombro derecho.

Agentes de la Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas dieron fe de los hechos, ordenando el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia.