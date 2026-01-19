Muere en Roma el diseñador de moda Valentino a los 93 años

Su cuerpo reposará en la sede de la fundación en Roma el miércoles y jueves

ARCHIVO - El diseñador de moda italiano Valentino Garavani camina por la pasarela con sus modelos después de un desfile de moda el 20 de octubre de 1991 en París, Francia.(Foto AP/Remy de la Mauviniere, archivo)

ROMA (AP) — Valentino Garavani, el diseñador italiano del jet-set cuyas glamorosas prendas de alta costura, a menudo en su característico tono de “rojo Valentino”, fueron un elemento básico de los desfiles de moda durante casi medio siglo, ha fallecido en su hogar en Roma, anunció su fundación el lunes. Tenía 93 años.

La fundación afirmó en un comunicado publicado en redes sociales: “Valentino Garavani no solo fue una guía constante e inspiración para todos nosotros, sino una verdadera fuente de luz, creatividad y visión”.

Su cuerpo reposará en la sede de la fundación en Roma el miércoles y jueves. El funeral se llevará a cabo el viernes en la Basílica Santa Maria degli Angeli e dei Martiri en la Piazza della Repubblica de Roma.

Universalmente conocido por su primer nombre, Valentino fue adorado por generaciones de realeza, primeras damas y estrellas de cine, desde Jackie Kennedy Onassis hasta Julia Roberts y la Reina Rania de Jordania, quienes aseguraban que el diseñador siempre las hacía lucir y sentirse de lo mejor.

“Yo sé lo que las mujeres quieren”, comentó una vez. “Quieren ser hermosas”.

Nunca fue para la moda atrevida o de declaración, Valentino cometió muy pocos errores a lo largo de su carrera de casi medio siglo, que se extendió desde sus primeros días en Roma en la década de 1960 hasta su retiro en 2008.

Sus diseños infalibles hicieron de Valentino el rey de la alfombra roja, el hombre al que recurrían las celebridades para sus necesidades en ceremonias de premios. Sus suntuosos vestidos han adornado innumerables Premios de la Academia, notablemente en 2001, cuando Roberts usó una columna vintage en blanco y negro para aceptar su estatuilla de mejor actriz. Cate Blanchett también vistió de Valentino, un modelo de un solo tirante en seda amarillo mantequilla, cuando ganó el Oscar a la mejor actriz de reparto en 2004.

Valentino también estuvo detrás del vestido de encaje de manga larga que Jacqueline Kennedy usó para su boda con el magnate naviero griego Aristóteles Onassis en 1968. Kennedy y Valentino fueron amigos cercanos durante décadas, y por un tiempo la ex primera dama de Estados Unidos vistió casi exclusivamente de Valentino.

También fue cercano a Diana, Princesa de Gales, quien a menudo lucía sus suntuosos vestidos.

Más allá de su característico tono de rojo con matices naranjas, otras marcas registradas de Valentino incluían lazos, volantes, encajes y bordados; en resumen, adornos femeninos y coquetos que añadían belleza a los vestidos y, por ende, a quienes los llevaban.

Perpetuamente bronceado y siempre impecablemente vestido, Valentino compartía el estilo de vida de sus clientes del jet-set. Además de su yate de 46 metros (152 pies) y una colección de arte que incluía obras de Picasso y Miró, el modisto poseía un castillo del siglo XVII cerca de París con un jardín que se decía albergaba más de un millón de rosas.

Valentino y su socio de toda la vida, Giancarlo Giammetti, se desplazaban entre sus hogares, que también incluían sitios en Nueva York, Londres, Roma, Capri y Gstaad, Suiza, viajando con su grupo de carlinos. La pareja recibía regularmente a amigos y clientes famosos, incluyendo a Madonna y Gwyneth Paltrow.

“Cuando veo a alguien y desafortunadamente está relajada y corriendo en pantalones de jogging y sin maquillaje… me siento muy apenado”, dijo el diseñador en una entrevista con RTL televisión en 2007. “Para mí, la mujer es como un hermoso, hermoso ramo de flores. Siempre tiene que ser sensacional, siempre complacer, siempre ser perfecta, siempre complacer al esposo, al amante, a todos. Porque nacemos para mostrarnos siempre en nuestro mejor estado”.

Valentino nació en una familia acomodada en la ciudad de Voghera, en el norte de Italia, el 11 de mayo de 1932. Dijo que fue su amor infantil por el cine lo que lo encaminó hacia la moda.

“Estaba loco por la pantalla grande, estaba loco por la belleza, por ver a todas esas estrellas de cine siendo sensacionales, bien vestidas, siempre perfectas”, dijo en la entrevista televisiva de 2007.

Después de estudiar moda en Milán y París, pasó gran parte de la década de 1950 trabajando para el diseñador establecido en París Jean Dessès y más tarde para Guy Laroche antes de lanzarse por su cuenta. Fundó la casa de Valentino en la Via Condotti de Roma en 1959.

Desde el principio, Giammetti estuvo a su lado, manejando el aspecto comercial mientras Valentino usaba su encanto natural para construir una base de clientes entre los ricos y fabulosos del mundo.

Después de algunos contratiempos financieros iniciales, los gustos de Valentino siempre fueron lujosos, y la compañía gastaba sin reparos, la marca despegó.

Entre sus primeros admiradores se encontraban las sirenas del cine italiano Gina Lollobrigida y Sophia Loren, así como las estrellas de Hollywood Elizabeth Taylor y Audrey Hepburn. La legendaria editora en jefe de Vogue América, Diana Vreeland, también tomó al joven diseñador bajo su ala.

Con los años, el imperio de Valentino se expandió a medida que el diseñador añadía líneas de prêt-à-porter, ropa para caballeros y accesorios a su repertorio. Valentino y Giammetti vendieron la marca a una empresa italiana por un estimado de 300 millones de dólares en 1998. Valentino permanecería en un rol de diseño por otra década.

En 2007, el modisto celebró su 45 aniversario en la moda con una fiesta de tres días en Roma, culminada con un gran baile en la galería Villa Borghese.

Valentino se retiró en 2008 y fue sustituido brevemente por su compatriota italiana Alessandra Facchinetti, que había tomado el puesto de Tom Ford en Gucci antes de ser despedida tras dos temporadas.

La etapa de Facchinetti en Valentino fue igualmente breve. Ya en su primer desfile para la marca, circularon rumores de que ya estaba a punto de abandonar, y apenas un año después de ser contratada, Facchinetti fue reemplazada por dos diseñadores de accesorios de larga trayectoria en la marca, Maria Grazia Chiuri y Pier Paolo Piccioli.

Chiuri se marchó para dirigir Dior en 2016, y Piccioli siguió liderando la casa durante un periodo dorado que se inspiró en el lanzamiento de la bomba Rockstud con Chiuri y su propio color característico, un tono fucsia llamado Pink PP. Dejó la casa en 2024, luego se unió a Balenciaga, y fue reemplazado por Alessandro Michele, quien en su tiempo en Gucci se caracterizó por estilos románticos y sin género.

Valentino es propiedad de Mayhoola de Qatar, que controla el 70%, y del conglomerado francés de lujo Kering, que posee el 30% con opción a tomar el control total en 2028 o 2029. Richard Bellini fue nombrado director general el pasado septiembre.

Valentino ha sido objeto de varias retrospectivas, incluida una en el Musée des Arts Décoratifs, que se encuentra en un ala del Museo del Louvre en París. También fue protagonista de un exitoso documental en 2008, “Valentino: The Last Emperor”, que narraba el final de su carrera en la moda.

En 2011, Valentino y Giammetti lanzaron lo que llamaron un “museo virtual”, una aplicación de escritorio gratuita que permite a los espectadores deleitarse con unas 300 piezas icónicas del diseñador.