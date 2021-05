Muere el papá del actor Luis Ernesto Franco

A través de Instagram, Luis Ernesto Franco subió varias fotos de su padre, así como unas en donde posa junto a él, dichas imágenes fueron acompañadas de un emotivo mensaje en donde le dedicó unas palabras a su papá.

El actor mencionó en su mensaje que seguirá recordando a su papá y que espera volver a verlo de nuevo algún día.

De inmediato, algunas personalidades del espectáculo le mandaron su pésame al actor entre ellos Marcus Ornellas, Ariadne Díaz, Juan Manuel Bernal, Dulce María, así como Ludwika Paleta.

En una entrevista con Mara Patricia Castañeda, el actor contó que el año pasado recibió uno de los mejores regalos, poder estar con sus padres, quienes se divorciaron cuando él tenía 4 años, desde entonces había vivido con su padre.

“Mis papás se divorciaron cuando yo estaba muy chico, tenía cuatro años, me quedé con mi papá; como a los 11 años, me reencontré con mi mamá y digamos que no tenía una foto con los dos juntos y, en mi cumpleaños 35, me escribieron los dos: ‘¿Qué quieres de regalo?’, les dije: ‘Que comamos los tres y nos tomemos una foto, porque no tengo una foto con ustedes juntos’”.