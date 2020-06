Muere el Carnicero Aguilar

MONTERREY.- Carnicero Aguilar, leyenda de la lucha libre regia, murió hoy a los 74 años de edad.

Julio Aguilar Yáñez, su nombre real, falleció de un infarto, informó su nieto y luchador, Invictus.

Luchadores, aficionados e historiadores de la lucha lamentaron la muerte de Aguilar Yáñez, quien debutó en 1970 y en los 80 tuvo rivalidades con El Cobarde, El Jalisco, Ciclón Veloz Jr., Kung Fu, entre muchos otros.

“Mi querido maestro, Carnicero Aguilar, gracias infinitas por todo lo que hizo por mí. Gracias a usted Princesa Sugehit ‘su muchacha’, como usted me decía, es lo que es, gracias a sus enseñanzas y consejos”, posteó en Facebook la luchadora regia.

Carnicero era de los luchadores regios que recibían a las estrellas nacionales, alternaba como compañero y rival.

El veterano Mongol Chino lamentó la noticia y recordó varias anécdotas con Aguilar, a quien agradeció encontrarse en su camino.

“En un ocasión me regañó cuando luchaba en la Monumental Monterrey, me estaban dando una paliza y me gritó: ‘¡Te vas a defender o te voy a dar yo también’, me picó la cresta. Le agradezco, es uno de mis mentores y quien ayudó al Mongol a ser quien es”, comentó.

“Me da mucha tristeza, somos una familia, siento muy feo, Carnicero era un luchador 100 por ciento nato. Se va una leyenda de la lucha libre regiomontana”.

El sábado, Carnicero, quien perdió la vista desde hace aproximadamente 15 años, estuvo en el gimnasio de Mr. Lince platicando con varios luchadores de la vieja guardia.

A Aguilar lo único que le importaba cuando salía a luchar era que la afición dejara cualquier arena enojada, ya que su estilo era agresivo y desalmado.

“El público es el que paga, el público es el que manda, y me siento muy orgulloso de estar todavía aquí, y que el público me aplauda, que me critique, que hasta se acuerden del 10 de mayo”, platicó Carnicero en el 2002 en su gira de despedida.

Carnicero se suma a las muertes que han azotado a la lucha libre en las últimas semanas, ya que el domingo falleció Herodes.