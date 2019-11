Muere el actor Niall Tóibín a los 89 años

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor y comediante Niall Tóibín, ganador del Tony y reconocido con el Premio a la Trayectoria de la Academia Irlandesa de Cine y Televisión, falleció este miércoles a los 89 años.

Tóibín, quien en su carrera trabajó bajo la dirección de David Lean, Ron Howard y Joel Schumacher, murió en Dublín, informó The Hollywood Reporter, sin mencionar las causas del deceso.

Nació el 21 de noviembre de 1929 en Cork, Irlanda. Debutó en la televisión en 1967 con la serie Ó Dúill y Theatre 625. Ese mismo año interpretó al escritor Brendan Behan en Behan’s Borstal Boy, obra que se presentó en el Abbey Theatre y tres años después se mudó a Broadway.

En 1969 irrumpió en el cine con Guns in the Heather, de Robert Butler, y después participó en Ryan’s Daughter (1970). Su carrera continuó con la miniserie Brideshead Revisited (1981) al lado de Jeremy Irons.

De 1983 a 1985 personificó a “Slipper” en la serie The Irish R.M. y en su filmografía también aparecen Far and away (1992), que protagonizó Tom Cruise y Nicole Kidman; y Veronica Guerin (2003), en la que compartió créditos con Cate Blanchett.

Con más de 60 créditos, el actor fue reconocido en 2011 por la Academia Irlandesa de Cine y Televisión. Entre sus últimos trabajos se encuentra el telefilme Forgotten (2007), de Shimmy Marcus y el cortometraje Remains (2018) de Ian Campbell.