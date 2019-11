Muere Doug Lubahn, bajista de estudio de The Doors

CIUDAD DE MÉXICO.-Doug Lubahn, quien fuera bajista de estudio de The Doors, ha muerto a los 71 años, según se ha confirmado a través de su propia página oficial en Facebook.

“Las palabras nunca podrían expresar el dolor”, remarca su esposa, Pat Devanny, en el breve comunicado recogido por Europa Press, añadiendo, sin dar más detalles sobre su muerte: “Extrañaré la risa más que nada”.

The Doors nunca tuvieron un bajista oficial a tiempo completo, pero Lubahn tocó en tres de sus más aclamados discos: ‘Strange days’, ‘Waiting for the sun’ y The soft parade’.

Ante la fatal noticia, el perfil oficial de The Doors en Twitter ha compartido también unas líneas de “condolencias para la familia, amigos y fans de Doug Lubahn”.

“Doug hizo indelebles contribuciones al rock n’ roll y especialmente a The Doors. Tocó el bajo en ‘Stage Days’, ‘Waiting for the Sun’ y ‘The Soft Parade’. Descansa en paz”, concluye el texto.

Our condolences go out to the family, friends, and fans of Doug Lubahn. Doug made indelible contributions to rock and roll, and especially to The Doors. He played bass on Strange Days, Waiting for the Sun, and Soft Parade. #RIP, Doug. pic.twitter.com/6buV4uPNxT

— The Doors (@TheDoors) November 24, 2019