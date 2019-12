Muere D.C. Fontana, guionista de “Star Trek”

También escribió para The six million dollar man, Babylon 5, Dallas y Bonanza, entre otras series.

CIUDAD DE MÉXICO.- La guionista estadounidense Dorothy Catherine Fontana, la primera escritora de la serie de ciencia ficción Star Trek, y quien fuera nominada al Writers Guild Award, falleció a los 80 años.

D.C. Fontana, como era conocida, murió el lunes por la noche después de una breve enfermedad, informó este día The Hollywood Reporter. La nominada a los premios WGA en 1969 por Then Came Bronson, es la autora de las aventuras de la tripulación de la nave estelar USS Enterprise en Star Trek: The original series y Star Trek: The animated series, de la cual también fue productora.

También colaboró en el episodio piloto de Star Trek: The next generation, que presentó al capitán “Picard”, y algunos capítulos más de la tercera temporada, así como en el desarrollo del personaje “Jadzia Dax” en Star Trek: Deep space nine.

En su carrera, la guionista trabajó bajo los seudónimos Michael Richards y J. Michael Bingham y también escribió para The six million dollar man (1973), Babylon 5 (1994), Dallas (1978), The stret of San Francisco (1972), Bonanza (1959), por mencionar algunas.

En los últimos años, Fontana trabajó como profesora de Escritura de Guiones en el American Film Institute Conservatory y en su legado aparecen además tres libros: The Brazos River, Vulcan’s Glory y The Questor tapes”.