Muere automovilista tras chocar con instalaciones de Expomex

NUEVO LAREDO, TAM .- Un fatal accidente vial cobró la vida de un automovilista la mañana de este viernes, luego de que su vehículo se impactara contra una estructura de concreto en el perímetro de Expomex, al oriente de la ciudad.

El percance ocurrió alrededor de las 8:30 horas, en el cruce de la avenida Doctor Galicia y la calle Netzahualcóyotl, a la altura del acceso norte de la Feria y Exposición Fronteriza.

La víctima fue identificada como José Adán, de 40 años de edad, quien conducía un Nissan Sentra modelo 2016 y circulaba de norte a sur sobre la avenida Doctor Galicia.

De acuerdo con los primeros peritajes, el conductor no redujo la velocidad al llegar a la intersección y continuó su trayectoria hasta impactarse de manera directa contra la pared de concreto del recinto ferial.

El choque fue de tal magnitud que la parte frontal del automóvil quedó completamente destruida, provocando que el conductor perdiera la vida de manera instantánea.

Paramédicos y rescatistas de Protección Civil acudieron al sitio y, tras revisar al automovilista, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a acordonar la zona.

Agentes de Tránsito, así como personal de la Policía Investigadora y Servicios Periciales, realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria local, donde se le practicará la autopsia.