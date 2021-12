Muerde Eiza la Gran Manzana

Actualmente, Eiza González se encuentra filmando la serie de ciencia ficción The Three-Body Problem, sobre cómo enfrenta la humanidad un contacto alienígena, basada en las novelas de Cixin Liu. (Agencia Reforma)

CIUDAD DE MÉXICO.-Eiza González cerrará el año con una nueva residencia, y es que, de acuerdo con varios medios como The New York Post, la actriz no tiene mucho que se mudó a un edificio de lujo en Nueva York.

La mexicana, de 31 años, quien solía vivir en Los Ángeles, alquila desde septiembre pasado un condominio exclusivo en el moderno edificio «Sky», ubicado en el vecindario de Hell’s Kitchen, en la Gran Manzana.

De acuerdo con Page Six, la actriz de Baby Driver: El Aprendiz del Crimen gasta 8 mil 300 dólares (alrededor de 172 mil 488 pesos) al mes en renta.

El apartamento cuenta con dos recámaras y dos baños, además de ofrecer una magnífica vista a la ciudad.

Ubicado en el piso 56, las características interiores del inmueble, que sólo estuvo dos semanas en venta, incluyen ventanas de piso a techo, pisos de roble y paletas de colores naturales, según el sitio Realtor.

La cocina italiana del condominio está hecha a mano y viene con electrodomésticos europeos, mientras que los baños tienen azulejos con ducha de efecto lluvia. También tiene una lavadora y secadora.

Los habitantes del edificio, además, tienen acceso exclusivo a una piscina cubierta, dos albercas al aire libre, un salón de billar y cafetería, un gimnasio, un club acuático y spa, una cancha de baloncesto, un parque privado y un spa para mascotas.

Eiza apareció este año en el blockbuster Godzilla vs Kong, que recaudó 467 millones de dólares en taquilla.

Actualmente, se encuentra filmando la serie de ciencia ficción The Three-Body Problem, sobre cómo enfrenta la humanidad un contacto alienígena, basada en las novelas de Cixin Liu.