Motorola One Action llega a México

CIUDAD DE MÉXICO.- La fabricante de tecnología Motorola presentó oficialmente en México al nuevo miembro dela familia Motorola One, una línea de teléfonos inteligentes que fue lanzada el año pasado y ahora cuenta con tres variantes: One, One Vision y, el nuevo integrante, One Action.

A diferencia de sus antecesores, el Motorola One Action se distingue por incluir un sistema fotográfico de tres sensores, el primero en la familia, donde un tercer lente (Ultra Wide) funciona de forma similar a las “cámaras de acción”, como las ofrecidas popularmente por marcas como GoPro.

¿Esto qué significa? Simple, que el ángulo de visión “ultra amplio” de la tercera cámara te permitirá grabar video horizontal, a pesar de que el teléfono se encuentre en posición vertical, sin que esto sea un recorte que afecte la calidad de la imagen; también incluye un sistema de estabilización digital que te permitirá crear videos fluidos, sin que los movimientos bruscos al grabar afecten la visualización gravemente.

Entre algunos de los trucos a los que puedes acceder con la nueva cámara triple se encuentran:

‘Composición Inteligente’ para mejorar tus fotografías de forma automática.

Detección de sonrisas, que admite hasta cinco objetivos sonriendo en la foto.

Efectos de iluminación, que permiten crear diferentes efectos tipo estudio en el Modo Retrato.

Detección de escenas, que a través de Inteligencia Artificial notifican al usuario de la posible mejora.

Motorola One Action, disponible en México

Afortunadamente para todos los fanáticos de la marca, el nuevo Motorola One Action ya está disponible en nuestro país en las principales cadenas comerciales y la página de Motorola, con un precio de 7,999 pesos mexicanos.

El equipo podrá adquirirse hasta en tres colores diferentes: Blanco luminoso, Gris Vintage y Aqua, este último convirtiéndose seguramente en el más popular en nuestro mercado, aunque llegará a México hasta las primeras semanas de septiembre.