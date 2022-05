Motociclista atropella a un adulto mayor

NUEVO LAREDO, TAM.- Una persona fue atropellada por un motociclista, cuando se disponía a cruzar la transitada avenida Luis Echeverría en la colonia Infonavit.

Paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos auxiliaron a Emilio, de 68 años, quien fue trasladado al hospital San Gerardo, para su atención médica.

Ernesto, de 25 años, quien conducía una motocicleta Italika FT150 modelo 2021, es el responsable del accidente, informaron autoridades viales.

El joven circulaba en la motocicleta de sur a norte sobre la avenida Luis Echeverría.

Al encontrarse a la altura del domicilio marcado con el número 65, el motociclista atropella al peatón, quien se disponía a cruzar la avenida de oriente a poniente.

“Yo venía circulando detrás de un automóvil y antes de llegar a la Fidel Velázquez el señor nomas espero a que pasara el carro, yo creo que a mí no me vio y fue cuando cruzó y ya no pude evitar atropellarlo”, fue lo declarado por Ernesto a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal.