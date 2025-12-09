Moderniza Nuevo Laredo su sistema de estacionamiento con nuevos parquímetros inteligentes

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal informó que se colocaron 13 estacionómetros inteligentes sobre la avenida Guerrero y 2 más en la Plaza 1 de Mayo

En la avenida Guerrero se contará con un módulo por cuadra para que el contribuyente capture su placa o los últimos seis dígitos del registro y realice su pago de forma sencilla. [Agencias]

En la avenida Guerrero se contará con un módulo por cuadra para que el contribuyente capture su placa o los últimos seis dígitos del registro y realice su pago de forma sencilla. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal anunció la puesta en marcha del nuevo sistema de estacionómetros inteligentes que ya han comenzado a instalarse en el primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de modernizar el orden vial, facilitar el pago y mejorar la recaudación municipal.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal informó que se colocaron 13 estacionómetros inteligentes sobre la avenida Guerrero y 2 más en la Plaza 1 de Mayo, además de instalar 146 equipos digitales adicionales en las calles periféricas a esta importante vialidad.

“La modernización de estos equipos, no sólo responde a ofrecer un mejor servicio al ciudadano, sino que ayuda a optimizar los procesos administrativos y lo más importante, fortalece nuestro sistema de transparencia, asegurando que todos los ingresos que tiene el municipio se reflejan en obras de infraestructura en beneficio del ciudadano”, afirmó.

Explicó que en la avenida Guerrero se contará con un módulo por cuadra para que el contribuyente capture su placa o los últimos seis dígitos del registro y realice su pago de forma sencilla.

Los estacionómetros permitirán a los ciudadanos realizar sus pagos con monedas de 5 y 10 pesos, para la segunda etapa se contempla que el pago pueda realizarse con tarjeta de crédito o débito. El cobro será sencillo, por cada 5 pesos se asignarán dos horas de estacionamiento.

Los equipos ubicados en la Plaza 1 de Mayo contarán con modalidad multiespacios, y cada estacionómetro dará servicio a una cuadra completa en la avenida Guerrero.

Canturosas Villarreal destacó que con este nuevo sistema se busca recuperar los niveles de recaudación observados meses atrás, impulsados también por el pago de infracciones a través de tiendas de conveniencia.

Añadió que con estas mejoras esperan que la recaudación vuelva a alcanzar los niveles de septiembre, octubre y noviembre, cuando gracias al pago de infracciones en Oxxo se obtuvo un incremento del 20 al 25 por ciento.

El Gobierno Municipal también realiza la reubicación de los estacionómetros tradicionales, los cuales fueron desmontados de la avenida Guerrero para ampliar las zonas donde ahora operarán los nuevos dispositivos inteligentes.