Modera el consumo de hamburguesas

Te contamos qué pasa si comes hamburguesas todos los días.

CIUDAD DE MÉXICO – No hay como disfrutar una hamburguesa a la hora de la comida en una salida con los amigos, con tu pareja o mientras platicas con tu familia; incluso en la noche sabe aún más rica, cuando tienes esos antojitos que te dejan intranquilo. No le negarías este platillo a nadie.

La combinación de carne, queso, verduras con aderezos la hacen un platillo exquisito, y si le añades tocino, embutidos u otra rebanada de carne, la experiencia mejora; aunque consumirlas de forma frecuente puede afectar tu salud. Por consiguiente, en «Menú» de EL UNIVERSAL te contamos qué pasa si comes hamburguesas todos los días.

Cuando pensamos en una hamburguesa solemos pensar en las cadenas rápidas de comida: McDonal’s o Burger King. Si bien sus productos son deliciosos, contienen un alto contenido calórico. De esta forma, Morgan Spurlock creó Súper Engórdame, un documental de 2004 que busca comprobar los efectos a la salud física y psicológica que ocasiona consumir hamburguesas de forma constante.

¿Cuáles son los daños a tu salud?

Para el documental, Spurlock solo consumió el menú de McDonal’s por 30 días y no pudo comer otro producto que no esté incluido en el menú. Además, solo podía caminar 5 mil pasos, sin la posibilidad de correr o hacer ejercicio.

Antes de empezar, su peso era de 84 kilos (con una estatura de 1.88 metros), tenía un colesterol de 168, sin evidencia de diabetes y nivel de azúcar bajo; tanto riñón como hígado mantenían un funcionamiento ideal, y los triglicéridos era de 43 por ciento, un promedio general.

Al final del mes, su salud cambió por completo: su peso aumentó a 105 kilos, su colesterol aumentó a 230, se volvió más propenso a enfermedades coronarias y, por consiguiente, a paros cardiacos; la mayoría del tiempo se sentía deprimido y cansado, con cambios de humor constantes, y su vida sexual se vio afectada debido a la disfunción eréctil.

Tras el experimento, Spurlock bajó 10 kilos en cinco meses, pero los últimos dos tardó nueve meses en perderlos. Asimismo, su dieta ayudó a que su colesterol y el hígado volvieran a su funcionamiento normal.

Cuántas calorías tiene una hamburguesa

En rasgos generales, una hamburguesa sencilla, que tiene solo tiene dos rebanadas de pan, carne, queso y algunas verduras como cebolla, jitomate, lechiga y chile, contiene entre 500 y 600 calorías, según la experta en nutrición Fernanda Alvarado. Y en caso de que esté acompañada con papas y un refresco, hay que aumentarle 660 calorías: 400 de frituras con cátsup y 260 de la bebida.