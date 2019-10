Moda rosa para el otoño y el invierno

CIUDAD DE MÉXICO.- El color rosa se vincula con lo delicado, con la protección y también con lo femenino. De ahí que se relacione también con la lucha contra el cáncer de mama. Cada octubre, se celebra en el mundo el mes de sensibilización sobre esta enfermedad, al cual no solo se suman organizaciones de salud, sino también muchos diseñadores y firmas de moda.

Durante años, este color ha inspirado a un gran número de creadores, como Cristóbal Balenciaga, Elsa Schiaparelli, Ramón Valdiosera, Valentino, Jeremy Scott, entre otros. Y es que el rosa puede ir de lo elegante a lo casual, de lo discreto a lo llamativo y de lo delicado a lo poderoso en un atuendo.

Si bien cada temporada se presenta en un abanico de prendas y accesorios, este otoño se observará sobre todo en abrigos y chamarras de diferentes estilos. Una de las piezas triunfadoras es, sin duda, el trench coat, el cual se adapta a distintos looks y puede llevarse tanto en días frescos como de mucho frío.

Los abrigos con efecto de borrego son perfectos para cuando baja de más el termómetro, al igual que las puffer jackets, que continúan al alza en firmas como Vetements, Tory Burch y Dries Van Noten. “Siempre es bueno invertir en un abrigo, ya que es una prenda que se compra para toda la vida. La clave para elegir el mejor es atreverse”, señala la editora de moda Annie Lask.

Para un estilo casual, las chamarras cortas de ante son una buena alternativa; mientras que para lucir más glamourosa, no dudes en apostar por una chaqueta con pelo sintético. Aquí te presentamos los estilos clave de la temporada, así como su manual de uso para lucir guapa. Toma nota y diviértete con esta moda rosa.

De estilo urbano

Las puffer jackets inundaron las tiendas el año pasado, y esta temporada seguirán protagonizando los looks de street style. Esta pieza, además de cómoda, resulta abrigadora y versátil, ya que puede combinarse desde con unos jeans hasta con unos pantalones formales. Firmas como Balenciaga, Dries Van Noten y Vetements proponen lucirlas en tonos brillantes de rosa. Ten en cuenta que esta pieza se convertirá en la estrella de tu outfit, por lo que no debes excederte con las demás prendas. Una buena idea es llevar un total look en rosa, al estilo de varias instagrammers. Juega con distintas tonalidades para darle mayor impacto a tu atuendo. En una versión más casual, acompaña esta pieza de unos jeans y unos botines negros o, bien, unos chunky sneakers.

Suave al tacto

Las chamarras de ante regresan con fuerza en esta temporada, pero con una cara renovada: en colores suaves, con una silueta slim, mucho más cortas y con diversos elementos, como estoperoles, cierres y flecos. Procura elegir un modelo con pocos detalles para que no pase de moda tan rápido y puedas seguir utilizándola en temporadas siguientes. Un diseño en color rosa es perfecto para combinar con unos jeans azules, negros o azules, así como con una falda lápiz o en línea A para llevar al trabajo. De igual manera, luce bien con un top blanco, camiseta o una blusa con moño debajo. Toma en cuenta que este material es delicado, así que evita usarla en días de lluvia o cuando salgas a una fiesta, ya que podría maltratarse fácilmente. Para conservarla mejor, guárdala con una funda en tu clóset.

El de mil batallas

Ya sea en otoño o primavera, el trench coat es una prenda que no debe faltar en tu guardarropa. “Este abrigo es un básico que toda mujer debe tener, ya que es la manera más elegante de cubrirse del frío o la lluvia. Siempre es conveniente tener un diseño con cinturón y jugar con diferentes fibras o texturas”, dice Annie Lask. Busca un modelo de un tejido suave para que puedas lucirlo con unos pantalones formales para la oficina o con unos jeans o un vestido ligero durante el fin de semana. De preferencia, opta por una tonalidad discreta de rosa, pues es más fácil de adaptar a tus looks para ir al trabajo. El cinturón es clave para resaltar tu figura, así como para llevarlo cerrado en caso de que no tenga botones. Si necesitas estar más abrigada, usa debajo un suéter tejido de cuello alto o redondo.

Dosis de glamour

Gigi Hadid, Kylie Jenner y Kate Moss son fanáticas de las chaquetas con pelo, y es que esta prenda no solo es abrigadora, sino también refleja mucho glamour. Por fortuna, para tu bolsillo y para el medio ambiente, hay opciones confeccionadas con pelo sintético que lucen sofisticadas. Kylie, por ejemplo, acostumbra combinar esta pieza con pantalones pitillo de piel, tops de tirantes y botines altos; mientras que Moss puede llevar esta chamarra desde con un minivestido de jersey hasta con un look rockero. Olvídate de las reglas y atrévete a usar esta prenda en el día, como lo hace Gigi Hadid, quien apuesta por lo casual y la acompaña de unos jeans, una camiseta y sneakers blancos. Como tip: evita usarla cuando esté lloviendo y, si llega a mojarse, deja que se seque bien antes de guardarla.

El más calientito

Para los días más fríos, es necesario tener en el clóset un abrigo grueso o de materiales cálidos. Una gran opción son los modelos con efecto de borrego, ya que protegen bien cuando baja la temperatura, combinan con muchas prendas y siempre se ven elegantes. Un diseño en color rosa da un acento femenino a un total look en negro o a un atuendo en escala de grises. Se puede llevar sobre una blusa blanca y un pantalón formal de color azul marino; con un suéter de cuello alto y una falda midi; así como con una camiseta negra y unos blue jeans. “Andar temblando de frío no es nada chic, y más cuando se tienen diversas opciones para estar abrigada. Cada otoño, vale la pena invertir en una pieza linda y versátil”, aconseja Annie Lask. Si lo eliges de buena calidad, podrás usarlo más adelante.