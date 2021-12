Mitchell y el Jazz remontan a los Mavericks, ganan 120-116

SALT LAKE CITY, Utah, EE.UU.— Donovan Mitchell anotó 33 puntos y el Jazz de Utah derrotó el sábado 120-116 a unos Mavericks de Dallas cortos de plantilla por el COVID-19.

Bojan Bogdanovic anotó 25 puntos y Mike Conley sumó 22 para liderar al Jazz (23-9) en su 13ra victoria en 15 juegos.

No fue el duelo que esperaba la NBA para la noche de Navidad, ya que Luka Doncic estaba entre los jugadores de los Mavs apartados por los protocolos de salud. Aún así, fue competitivo hasta el final pese a que Dallas diera muchos minutos a varios de sus fichajes nuevos.

Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber, Reggie Bullock, Trey Burke, JaQuori McLaughlin y Josh Green tampoco pudieron jugar por las precauciones contra el coronavirus. Además, Willie Cauley-Stein se quedó fuera por motivos personales y Dorian Finney-Smith se perdió el encuentro por un problema de salud no relacionado con el COVID-19.

El Jazz todavía no ha perdido a ningún jugador por el coronavirus, y la profundidad y la experiencia se notaron cuando Utah tomó la delantera en el último cuarto.

Jalen Brunson anotó 27 puntos y Porzingis regresó tras dos juegos fuera por dolor en un dedo del pie para anotar 27 puntos para Dallas. Frank Ntilikina sumó 17 puntos, su mejor marca esta temporada, en su primera noche con dobles dígitos en juegos consecutivos este curso.