Miss Universo: 10 favoritas a llevarse la corona

EU.- Las 90 reinas de belleza de Miss Universo se encuentran ya en Atlanta, Georgia, listas para la gran final del certamen que se celebrará este domingo. Mientras las hermosas concursantes se alistan para esta noche tan especial, los fans del concurso comienzan a hacer sus apuestas y perfilar a sus favoritas. Lo mismo sucede con los especialistas de este tipo de certámenes, quienes año con año analizan a profundidad a las participantes y comparten con el mundo sus predicciones. Es el caso del sitio web Missosology, que reúne las opiniones de varios expertos y hace un ranking basado en las mismas. Una buena noticia para nuestro país, es que entre las favoritas a llevarse la corona figura Sofía Aragón, la joven originaria de Jalisco que representará a México en este certamen. Continúa leyendo y conoce a las otras nueve hermosas candidatas que aspiran a convertirse en la mujer más bella del universo.

Miss Alabania

Su nombre es Cindy Marina, es estudiante de Relaciones Internacionales y Negocios Globales en la Universidad del Sur de California. Desde 2016, forma parte del equipo nacional de Voleibol Femenil de Albania y sueña con crear una empresa en la que pueda combinar sus grandes pasiones: el arte y la moda.

Miss Colombia

Ella es Gabriela Tafur, una abogada de 24 años graduada de la Universidad de Los Andes, en Bogotá. Es una amante de las causas sociales y de acuerdo con su perfil en la página oficial de Miss Universo, su propósito en la vida es lograr “una sociedad más próspera, humanitaria y justa trabajando devocionalmente por la igualdad de género”. Ha viajado por el mundo trabajando como voluntaria en causas que tienen que ver con la educación, la promoción del empoderamiento de las mujeres y la protección de los derechos de la población encarcelada.

Miss Indonesia

Frederika Cull quiere romper con los estereotipos al aspirar a convertirse en la primera mujer musulmana en conquistar la corona de Miss Universo. Es una amante de los animales que junto a rescatado a más de 100 perros del comercio en Indonesia. Además, es fundadora de la organización Voice for the Voiceless, con la que defiende la importancia del registro de nacimientos en su país, proporcionando certificados de nacimiento a niños necesitados.

Miss Brasil

Su nombre es Julia Horta una periodista e ‘influencer’ que se ha destacado por haber creado un proyecto llamado Active Voice. A través de esta iniciativa, la guapa brasileña busca compartir sus conocimientos sobre oración, meditación, feminismo, autoconciencia y empoderamiento a través de las redes sociales y conferencias.

Miss Tailandia

Fahsai Paweensuda Drouin es una joven DJ que además de modelar ha creado el proyecto ABLE con el que adapta los deportes para mejorar la capacidad física de las personas con discapacidad. También ha iniciado la campaña We Are One, con la que busca la inclusión de niños desfavorecidos a través del deporte, el arte y la música.

Miss India

Vartika Singh tiene una maestría en salud pública, es por eso que sus esfuerzos se centran en defender la atención médica accesible. Recientemente fundó Pure Humans, una organización sin fines de lucro que ofrece atención médica a personas de bajos recursos. Ha aparecido en comerciales de para varias marcas mundiales como Close-Up, Mac, Lakme, Ponds, Reliance, Dubai Tourism.

Miss Sierra Leona

Marie Esther Bagura es una estudiante de la carrera de Adquisiciones, logística y suministros. Forma parte de la campaña Good Touch, Bad Touch, la cual busca poner fin a la explotación sexual de jóvenes en su país. La joven sueña con lanzar su propia línea de moda de alta costura y tener su propio show de televisión llamado Moments with Marie

Miss Singapur

Mohanaprabha Selvam es una joven descendiente de indios que tiene como propósito buscar la igualdad y la inclusión de su comunidad. Recientemente obtuvo un título en Ciencias Biomédicas y aspira a trabajar para promover alimentos y negocios sostenibles para mejorar la vida de las personas y las comunidades.

Miss México

Sofía Aragón es una joven jalisciense de 25 años. Antes de entrar al concurso Mexicana Universal, el cual le dio la oportunidad de representar a México en Miss Universo, estudió imagen y mercadotecnia en Universidad Autónoma de Guadalajara. Además, tiene estudios en filosofía y letras y ha publicado dos libros. También tiene su propia línea de maquillaje.

Miss Balgladesh

Shirin Akteris ha tenido el honor de ser la primera Miss Universo Bangladesh. Es estudiante de la Universidad de Dhaka y estudió Física. Es una apasionada del medio ambiente y es parte de un programa de reforestación local. Además es voluntaria en centros de personas para adultos mayores y gusta de pasar tiempo con ellos.