Militares tratan de privar de la libertad a una familia

NUEVO LAREDO, TAM.- Una familia estuvo a punto de ser privada de la libertad por militares de la octava zona en Nuevo Laredo.

El personal castrense poncharon las llantas al vehículo de la familia, lo que se hizo viral en un video en vivo por Facebook este domingo, 15 de mayo.

“Miren nos están atacando, nos están ponchando las llantas si no estamos haciendo nada, mire no estamos haciendo nada, lo están bajando a golpes, hermana comparte esto, lo están bajando a golpes, no tiene por qué llevárselo, no se lo pueden llevar, no porque” denuncian en una trasmisión en vivo en redes sociales.