Militares provocan choque al pasarse un alto

Nuevo Laredo, Tam.- Elementos del Ejército Mexicano causaron un accidente al no respetar la señal de alto, marcado en luz roja en el semáforo de transitado crucero del poniente de esta ciudad.

El personal militar amenazó al afectado a quien a toda costa pretendía se hiciera responsable del percance, que ellos causaron por circular a exceso de velocidad y por pasarse la luz roja.

El soldado Sergio Flores, conducía una patrulla de la SEDENA, Chevrolet Cheyenne 2017, número económico 0839315.

La unidad militar era conducida de sur a norte por el bulevar Eva Samano y el soldado Sergio Flores al llegar al crucero con Municipio Libre se pasa el alto, chocando contra un automóvil Chevrolet Malibu 2004, manejada por Francisco.

El automóvil se desplazaba de oriente a poniente por Municipio Libre, teniendo luz verde en el semáforo, esto de acuerdo a testigos y al peritaje.

Luego del choque, el personal militar amenazó al afectado para que se hiciera responsable, además trataron de impedir el trabajo de los periodistas que acudieron al lugar, llegando a agredirlos verbalmente.

Los elementos del Ejército Mexicano frente a testigos negaron su responsabilidad, amenazaron al afectado y fue necesario un peritaje de las autoridades viales, basado en la sincronía de los semáforos y declaración de testigos, que evidenció su culpa en el percance.

“Estaba haciendo alto por la calle Municipio Libre, me dirigía rumbo a Iglesias Calderón, me toca verde y cuando le doy me impactan los señores de la Sedena, ellos venían por Eva Sámano, se pasaron la luz roja y me bloquean la circulación, venían uno tras otro y los impacté”, dijo Francisco, afectado en el accidente.

Agregó “yo tenía la luz verde y ellos tenían rojo, no tengo nada en contra de nadie, pero ellos deben de respetar los altos, me pasó a mí que venía solo, pero le puede pasar a otros que vengan con familia, con niños y pues si no tenían una emergencia, deben respetar los altos por la seguridad de la ciudadanía” .

El arribo de personal militar en las últimas semanas, ha incrementado el número de accidentes causados por su impericia al manejar, además de no respetar los señalamientos viales, y en todos los casos amenazan a los afectados, así como agreden a la prensa.