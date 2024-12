Militares provocan accidente: Amenazan a víctimas, a testigos y huyen

Nuevo Laredo, Tam .— Personal militar provocó un accidente en la colonia Buenavista, con saldo de dos personas lesionadas, al no respetar la señal de alto e impactar a un matrimonio que viajaba en una motocicleta.

Además de no auxiliar a las víctimas, las amedrentaron con sus armas, al igual que a testigos, a quienes les impidieron tomar fotografías, amenazándolos de muerte.

De acuerdo con testigos, el vehículo militar era el primero de un convoy de cuatro unidades de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), que circulaban por la calle Pino Suárez en dirección de oriente a poniente y en el crucero con la avenida Río de Janeiro se pasaron el alto, marcado en el disco.

El conductor de la motocicleta, Fernando Noel Guity Ramírez, de 48 años, y su esposa Guadalupe Ibarra Torres, de 43, resultaron lesionados tras el impacto. Pese a los intentos del motociclista por solicitar auxilio a las otras tres unidades militares, los soldados no solo ignoraron el llamado, sino que lo amenazaron con sus armas y le exigieron retirarse del lugar con palabras altisonantes.

Un testigo del accidente intentó documentar la escena en apoyo a las víctimas, pero también fue amedrentado por los elementos de SEDENA. Según su relato, los militares lo insultaron y le advirtieron que no tomara fotografías, amenazando con represalias si lo hacía.

Tras estos actos intimidatorios, las unidades militares huyeron del lugar sin brindar asistencia a los lesionados. Fernando Guity relató que él y su esposa, quien trabaja en el área de Parques y Jardines del municipio, se dirigían desde su domicilio en la colonia Buenavista hacia el trabajo de Guadalupe cuando ocurrió el accidente. “Ellos me impactan y me dejan tirado en el pavimento, sin ninguna atención. Me levanto y lo único que hacen es apuntarme con sus armas y huir. Yo tenía la preferencia; ellos se pasaron el alto”, denunció el afectado.

Ambos lesionados se trasladaron al Seguro Social para recibir atención médica. “los militares no están para ayudar, a ellos no les importa si atropellan a alguien, o rebasan a alguien, de esta manera no están apoyando a la comunidad, no nos fueron a decir si necesitábamos algo, y tampoco bajaron de sus unidades a prestarnos alguna ayuda”, agregó Guity Ramírez, quien también hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que los militares reciban capacitación en cultura vial y protocolos de atención a la ciudadanía.

Este tipo de incidentes se ha convertido en una constante en esta frontera, debido a la falta de respeto hacia los señalamientos viales por parte de los militares, que se pasan los altos, circulan a exceso de velocidad y durante las noches con las luces apagadas, causando accidentes, en donde amenazan a los afectados, testigos y reporteros, para luego huir.