Militares causan choque y amenazan a periodistas

Nuevo Laredo, Tam. — Personal militar, que hace unas semanas se vio involucrado en un choque-volcadura, protagonizó un accidente en la colonia La Fe, donde pretendían culpar al afectado, además amenazaron a los periodistas y fotógrafos que acudieron a dar cobertura informativa.

El soldado, Benjamín López de 35 años, a bordo de un camión blindado, Sandcat, propiedad de la Secretaría de la Defensa Nacional, número económico 0916598, es el responsable del accidente ocurrido en Calzada de los Héroes y Manuel Ávila Camacho.

La unidad militar se desplazaba por los carriles centrales de Calzada de los Héroes, de oriente a poniente, en el retorno que hay en Manuel Ávila Camacho Benjamín López invadió el carril para dar vuelta a la izquierda, chocando de costado contra una camioneta Toyota Sienna modelo 2017, conducida por Felipe, quien era acompañado por Adriana.

Aunque fue culpa del militar, él y sus compañeros intimidaron y amedrentaron al conductor tratando que se hiciera responsable del accidente, el segundo que ellos causan en unas semanas.

Para amedrentar al afectado y a la mujer que lo acompañaba, los militares sin orden de algún juez federal, revisaron su camioneta y como ya habían llegado periodistas a dar cobertura al accidente, los agredieron y a uno de ellos trataron de golpearlo, amenazando con quitarle su cámara fotográfica.

Hay que destacar que este grupo de militares el pasado 28 de abril causaron un choque-volcadura en César López de Lara y Diagonal Municipio Libre, donde un soldado que conducía en estado de ebriedad fue responsable del percance, en donde resultaron lesionados dos de sus compañeros.

Testigos dijeron que los elementos militares viajaban a exceso de velocidad.

“Los militares circulaban muy rápido por la Anáhuac, de pronto sólo vi cómo impactó la camioneta color gris, yo me paré para ver si los señores tenían una emergencia, pero los militares me corrieron del lugar y aquí me quedé observando el choque”, dijo María de los Ángeles Ramírez, testigo de los hechos.

“Yo me detuve porque mire cómo fue el accidente, los militares quisieron meterse por el bulevar Ávila Camacho y no miraron que la camioneta iba a un lado y la chocaron, eso sí, manejaban a exceso de velocidad”, declaró Ricardo René, otro testigo.