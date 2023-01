Militares balean y chocan camioneta de pintor; él logró ponerse a salvo

Nuevo Laredo, Tam.- Personal militar chocó en forma intencional contra una camioneta, disparando contra el conductor, un joven pintor que iba a visitar a su novia, el cual chocó contra un muro de concreto y quedó a un costado del boulevard Luis Donaldo Colosio.

Héctor Fraire, logró ponerse a salvo de los soldados que le disparaban, corriendo hacia los matorrales a orillas del río Bravo, donde atestiguó cómo el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, sacaba sus documentos, le robaba hasta el estéreo de la camioneta y le poncharon las llantas.

El viernes por la noche, Héctor se desplazaba en su camioneta, una Dodge Nitro de color rojo, sobre la avenida Paseo Colón de Poniente a Oriente.

“Pues yo iba a ir a ver a mi novia ahí, a la infona, yo iba por llegando por la Paseo Colón hacia abajo y de repente miré unas trocas con las luces apagadas, escuché unos disparos y de repente me impactaron por un lado y fui y me estampé, perdí el control, verdad y por miedo de los disparos, pues salí corriendo hacia el río para refugiarme, porque la verdad me dio miedo” señaló Héctor.

Enfatizó que fue personal militar en vehículos oficiales, quienes le dispararon y chocaron, causando que se saliera del camino y chocara contra el muro de concreto; “Eran militares en dos trocas y un camión de esos grandotes”.

Los soldados lo chocaron de costado y Héctor al escuchar los disparos se bajó de su camioneta y corrió hacia el río, refugiándose entre los matorrales.

Los militares se llevaron documentos y le robaron hasta el estéreo de la camioneta, además rompieron todo, y le poncharon las llantas.

El afectado va a poner una denuncia contra los militares, ante el temor fundado de ser víctima de represalias, y al desconocer el motivo del ataque en su contra.