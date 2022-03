Militares abandonan a jóvenes que hirieron a balazos

Familiares de Alfredo, de 29 años, Carlos, de 16 y Francisco, de 17, los trasladaron al hospital San José, una vez que el personal de la SEDENA se retiró, al confirmarse que los jóvenes no habían cometido delito alguno.

Durante 13 horas, después de haber sido herido de bala, los jóvenes permanecieron bajo vigilancia militar en el Hospital General, en donde los soldados no permitían el acceso a sus familiares, intimidándolos para que aceptaran dinero y no denunciaran lo sucedido ante las autoridades ministeriales.

Uno de los lesionados, Carlos, de 16 años, es ciudadano norteamericano y se dio aviso al Consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo.

Las indagatorias realizadas por autoridades federales permitieron establecer que los jóvenes no habían cometido delito alguno y que no traían armas; al conocerse los resultados de las investigaciones, el personal militar escapó del hospital, abandonado a sus víctimas, sin hacerse responsable de lo sucedido.

El personal castrense le robó a sus tres víctimas diversas pertenencias de valor, entre estas unas memorias USB y hasta el tenis que traían puestos. Además ofrecieron diversas cantidades de dinero a los afectados y a sus familiares para que no denunciaran el intento de homicidio ante las autoridades ministeriales ni ante Derechos Humanos.

Francisco, de 17 años, sobreviviente del intento de asesinato por parte de los militares, narro que ellos habían acudido a la Central de Autobuses por uno de sus primos, cuando se dirigían a su domicilio –en Reforma y Emiliano Zapata, vieron que los soldados iban muy cerca de ellos.

A bordo de la camioneta Ford Excursion modelo 2003, los tres jóvenes iban sobre el bulevar Constituyentes, cuando los chocó intencionalmente una patrulla Chevrolet Cheyenne número económico 0925305 en tres ocasiones, la última los estrelló contra la barda de concreto del puente del Arroyo El Coyote.

“De la camioneta que nos chocó, se bajaron los militares que iban en la caja y nos empezaron a disparar, gritaban que nos mataran, maten a los pinches perros” narró el joven.

A Francisco, quien resultó herido en el choque, lo bajo un militar de la camioneta, “me puso bocabajo, la rodilla en la cabeza, me empezaron a apachurrar la espalda, a los otros muchachos les dispararon y me decían que me iban a matar”.

El personal militar llevaba apagadas las cámaras de sus cascos y las encendieron cuando observaron a unos trabajadores en una construcción, además acomodaron las patrullas para que nadie pudiera grabar lo que estaba sucediendo.

El ataque directo contra los jóvenes por parte de los militares estuvo a punto de costarles la vida a las víctimas.

“Estaban ofreciendo dinero para que no pusiéramos denuncias, pero si nosotros le dejamos que pase al rato puede pasar con otra persona y a lo mejor no puede tener el mismo resultado” señaló Francisco.