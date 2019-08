Miley Cyrus reaparece muy cariñosa con Kaitlynn Carter

E.U.-Tras semanas de dimes y diretes por su divorcio con el actor Liam Hemsworth, la cantante Miley Cyrus reapareció públicamente en la entrega de premios MTV Video Music Awards, pero esta vez, junto a Kaitlynn Carter, su nueva pareja.

Aunque la asistencia de Miley a la ceremonia se confirmó de último momento, la intérprete evitó pasar por el photocall y huyó, literalmente, de la prensa. Aún así, Miley subió al escenario para presentar su último single Slide Away, un tema en el que hace referencia a su separación, tras 10 años de relación con el protagonista de Los Juegos del Hambre.

La intérprete contó con el apoyo en esta primera aparición pública de su actual pareja, la influencer Kaitlynn Carter, quien estuvo todo momento a su lado.

A las imágenes de Miley con Kaitlynn se suma el nuevo tatuaje que la intérprete de Malibú trae en el brazo derecho. La ex de Liam inmortalizó en su piel una frase de la canción The Thing de la banda de rock Pixies. En esta se puede leer: «My head was feeling scared, but my heart was feeling free» («Mi cabeza estaba asustada pero mi corazón se sentía libre»).