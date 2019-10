Migrantes africanos preparan caravana al centro del país

CHIAPAS.- Migrantes africanos se preparan para iniciar una caravana hacia el centro del país, ante lo que consideran una negativa del Instituto Nacional de Migración en otorgarles la visa de residente permanente y rechazan la de visitante regional que les impide salir de Chiapas.

Luego de los hechos violentos registrados en la Estación Migratoria Siglo XXI de Tapachula, las cosas volvieron a la normalidad, sin embargo, mostraron una lona con la leyenda: “Hasta pronto Caravana de Migrantes”.

Hasta el momento no han dado a conocer la hora de la salida, lo que se espera es que se unan centroamericanos.

El sacerdote Alejandro Solalinde Guerra acusó que los extracontinentales están siendo engañados por bandas dedicadas al tráfico de personas, y ahora los están azuzando porque el negocio se les está acabando, porque ya no hay caravanas.

Esa es la única razón, porque no comprendo que no entienden que México está en problemas ahorita y que no puede enfrentar directamente a Donald Trump”, afirmó el sacerdote.