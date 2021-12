‘Mientras la gente no deje de aplaudir’… Así nació la famosa frase de Vicente Fernández

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque el público no dejó de aplaudir, Vicente Fernández murió este domingo 12 de diciembre a los 81 años. El Charro de Huentitán, como también se le conoce al intérprete de Mujeres divinas, inmortalizó la frase de que «Mientras el público no deje de aplaudir, su Chente no deja de cantar», pero ¿cómo surgió esa popular frase? Aquí te contamos cómo fue que Don Chente popularizó esta frase que ahora es de dominio público.

Según narró el propio músico, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, fue en los inicios de su carrera que se enfrentó a una petición de retirarse del escenario, por parte del empresario que organizaba un palenque en León, Guanajuato, sin embargo, él decidió preguntarle al público si quería que se fuera.

Un día en León salí a cantar y a la tercera canción el empresario me hace así, (señas con las manos de que se fuera) que ya me saliera y yo paré el mariachi y le digo al público, miren ese señoras y señores, querido público, este señor que está aquí es el empresario y me está diciendo que ya quiere que me vaya, pero yo no vivo del empresario, yo vivo de ustedes entonces si ustedes quieren que me vaya me voy pero si ustedes quieren que cante … y de ahí salió la frase de mientras ustedes sigan aplaudiendo yo no voy a dejar de cantar hasta que ustedes desquiten lo que pagaron y me quedé y de ahí y de ahí salió la frase de que: Mientras no dejen de aplaudir su Chente no deja de cantar”, narró el músico originario de Jalisco.

Fernández narró que esa fue la primera vez que cantó dos horas y que poco a poco fue aumentando el tiempo hasta establecer las 3 horas por concierto. Aunque detalló que alguna vez en la Arena México, un 15 de septiembre cantó 4 horas y media, a petición del público.

¿Quién fue Vicente Fernández?

Vicente Fernández nació en Huentitán El Alto, Jalisco, el 17 de febrero de 1940 y desde pequeño comenzó a incursionar en la música, cantando en fiestas y restaurantes. Hasta que a los 14 años participó en un concurso musical en Guadalajara.

Don Chente se casó el 27 de diciembre de 1963 con María del Refugio Cuquita Abarca Villaseñor, quien era su vecina en Guadalajara y con quien tuvo cuatro hijos: Vicente, Gerardo, Alejandro y Alejandra, quien fue adoptada por la pareja.

A los 24 años, Vicente Fernández se unió con algunos grupos de mariachi para seguir con su carrera musical y fue ahí donde conoció a Felipe Arriaga. En esas fechas colaboraba en el programa de radio ‘Amanecer Tapatío’ y Arriaga y otros amigos lo animaron a mudarse a la Ciudad de México para probar fortuna.

Ya en la Ciudad de México, Vicente Fernández comenzó a colaborar en la XEX, la estación número 1 de México en ese entonces, a través de la cual pudo llegar a audiencias más grandes y a consolidarse como El Rey de las rancheras.

En 1966 firmó su contrato con CBS México (hoy SONY MUSIC) grabando sus primeros éxitos: Tu Camino y El Mío, Perdóname y Cantina del Barrio.

En 1971, Don Chente incursionó en la actuación y apareció en su primera producción mexicana, Uno y Medio Contra el Mundo. Tres años después, protagonizó su primer gran éxito cinematográfico, La Ley del Monte, que implicó un disco con la música de la película, el cual también se volvió un éxito.

Su extensa discografía comprende más de 80 álbumes. En 2012, Vicente Fernández anunció que pensaba retirarse de la música y lo haría con una gira de despedida.

El 8 de agosto de 2014 se le diagnosticó cáncer de próstata, enfermedad de la cual salió avante

El 16 de abril de 2016 realizó su último concierto en el estadio Azteca, donde cantó alrededor de 45 canciones y aunque anunció que era su último concierto, también dijo que no se retiraba de la música.