Michou y Mau fija 10 reglas contra accidentes

NUEVO LAREDO TAM.- Son 10 las llamadas reglas de oro que la Fundación Michou y Mau Delegacion Tamaulipas realiza a las familias de Nuevo Laredo para que en esta temporada decembrinas eviten los riesgos de algún accidente con fuego, dentro o fuera del hogar.

En su reciente visita esta ciudad, el director de esta asociación civil Antonio Carlos Hernández Gómez, explicó que la prioridad para evitar accidentes con fuego es Nuevo Laredo, ya que cada temporada decembrina suceden accidentes en los que lamentablemente siempre se ven afectados niños.

“Es un foco rojo que venimos atender a Nuevo Laredo. Los niños tamaulipecos con quemaduras severas son trasladados con el apoyo del gobierno del estado y por Fundación Michou Mau centros especializados de Shriners Hospitals en los Estados Unidos, en donde reciben sin costo el tratamiento medicina avanzado que existe para su recuperación y rehabilitación”, explicó.

Dijo que los niños tamaulipecos que sufren quemaduras con menos del 40 % de superficie corporal, son trasladados a la Unidad de Cuidados Intensivos para Pacientes Quemados del Hospital General de Ciudad Victoria de Tamaulipas recibiendo el apoyo necesario de la Fundación Michou Mau y del Gobierno del Estado.

La Fundación Michou Mau nace en memoria de Michelle y Mauricio Michou hija de Virginia Sendel salva dos de sus hijos del fuego, y muere al intentar rescatar a Mau y Camila.

Mau fallece posteriormente por no haber recibido a tiempo una adecuada atención.

Reglas de oro para evitar accidentes

1- Las cosas calientes queman.

2- Con el fuego no se juega.

3- Tírate y rueda si tu ropa se incendia.

4- Las quemaduras se enfrían (para quemaduras pequeñas coloca el parte quemada bajo el chorro de agua, bajo la llave o coloca agua en un recipiente y sumerge la quemadura varios minutos hasta que pase el dolor).

5- Bajo el humo se gatea (En un incendio saldrá humo del fuego, este humo es peligroso ya que está caliente y puede quemarte la vía respiratoria provocandote el desmayo o consecuencias mayores. Es mejor tapar la nariz y comenzar a gatear en el piso para escapar.

6- En la cocina no se juega (Jamás permita a los niños jugar o correr en la cocina. tener niños en brazos y a su lado mientras guisa, evite poner comida hirviendo en la orilla de la mesa, tener manteles u ollas con líquidos hirviendo en el piso.

7-El bombero es tu amigo (en caso de incendio jamás te escondas, sé valiente y grita pidiendo ayuda)

8- Soplar y probar antes de consumir algún alimento ya que te puedes quemar

9- Si tu casa se incendia, sal de ella y no regreses por nada (evita regresar por pertenencias o a rescatar a alguien, es mejor mantenerte fuera del peligro y que las autoridades correspondientes ayuden adecuadamente y así evitar una desgracia mayor.

10- Llame al número de emergencia ya estando fuera de casa.