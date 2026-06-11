México se impone 2-0 sobre Sudáfrica

El mexicano Raúl Jiménez celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

El mexicano Raúl Jiménez celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial entre México y Sudáfrica en la Ciudad de México, el jueves 11 de junio de 2026. (Foto AP/Natacha Pisarenko)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El Mundial 2026, primera en la historia en realizarse en tres países y la más grande en la historia con 48 equipos y 104 partidos, se pone en marcha el jueves.

México, coanfitrión del torneo junto con Estados Unidos y Canadá, disputa el primer partido ante Sudáfrica.

El encuentro se realiza en el Estadio Azteca, que pasó por una remodelación durante más de dos años, fue rebautizado como Estadio Banorte y se conocerá como Estadio Ciudad de México durante el Mundial.

Aquí lo último antes, durante y después del partido inaugural:

Raúl Jiménez rompe su sequía mundialista seis años después de una fractura de cráneo

A Raúl Jiménez, la vida no parece guardarle un punto medio. Hace seis años, el mexicano sufrió una fractura de cráneo durante un partido de la Liga Premier inglesa que súbitamente puso su carrera deportiva —y su vida— en riesgo. El jueves, sin embargo, llegó la recompensa: su primer gol en una Copa del Mundo. Con su gente. En el estadio que lo vio crecer como futbolista.

Julián Quiñones, el jugador del partido

Nacido hace 29 años en Magüi Payán, Colombia, Quiñones abrió la puerta al debut exitoso de México en el Mundial.

El atacante, quien llegó al fútbol mexicano con el club Lobos BUAP, militó después en Santos Laguna, Atlas, Tigres y América. Se naturalizó y formó una familia en México.

Pero en 2024, fue fichado por Al-Qadisiyah, de Arabia Saudí. Perdido por algún tiempo en el radar del técnico Javier Aguirre, se llegó a dudar que volviera a la selección.

Ahora, encendió la alegría de los mexicanos en el Mundial que coorganizan.

Termina partido. México 2, Sudáfrica 0

La selección mexicana, que cambió tres veces de técnico desde el Mundial anterior y que pasó largo tiempo sin encontrar el buen fútbol, logra un debut alentador en la inauguración del Mundial.

Su siguiente rival será Corea del Sur, el jueves 18.

Expulsión para México

Se va César Montes, quien ve la roja por una falta en las inmediaciones del área mexicana.

Sudáfrica se queda con 9

El mediocampista Themba Zwane se marcha tras la revisión del VAR, que ratifica la sanción aplicada originalmente por el árbitro tras un golpe.

Gol de Raúl Jiménez. México en ventaja 2-0

Raúl Jiménez aprovecha un centro a segundo palo y marca con un cabezazo hacia abajo frente al arquero Williams a los 67 minutos, justo cuando el público comenzaba a impacientarse.

Expulsión para Sudáfrica

Sudáfrica se queda con diez tras la expulsión con tarjeta roja de Sphephelo Sithole, a los 50 minutos.

Termina primer tiempo con ventaja de México 1-0

México tiene ventaja de 1-0 sobre Sudáfrica, tras una primer mitad en la que ha sido superior en posesión y en jugadas de peligro.

Tras el gol de Quiñones, México tuvo al menos un par de oportunidades claras, pero el palo y el arquero Williams le han impedido ampliar la ventaja.

Está por verse si México ganará al fin el partido inaugural de una Copa del Mundo o si Sudáfrica rescatará un empate, como ocurrió hace 14 años en Johannesburgo.

México 1, Sudáfrica 0

A los 7 minutos, con un derechazo desde dentro del área y aprovechando un choque ente dos jugadores rivales, Julián Quiones pone adelante al coanfitrión del Mundial.

Quiñones, nacido en Colombia pero que jugó para el club América en México, juega con la selección como naturalizado.

Comienza partido

México enfrenta a Sudáfrica para poner en marcha el Mundial. Es la octava ocasión que la selección mexicana disputa el partido inaugural de una Copa del Mundo (nunca lo ha ganado).

Este partido inaugural reedita el de Sudáfrica 2010, pero ahora con México como anfitrión. En aquella ocasión, el resultado fue 1-1 en Johannesburgo.

Ochoa no aparece en el Mundial…. por ahora

Una de las mayores incógnitas de la selección mexicana para esta Copa del Mundo es si el técnico Javier Aguirre le concederá a su arquero Guillermo Ochoa la oportunidad de jugar, en lo que representa su sexto Mundial, un récord.

Al menos para el partido inaugural, el “Vasco” Aguirre optó por la juventud de Raúl Rangel.

El portero de 26 años ha sido titular en los últimos ocho duelos, pero disputará su primer partido official.

Ochoa ha jugado solo en tres de los seis Mundiales a los que acudió, en Brasil, Rusia y Qatar.