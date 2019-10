México recibe a Panamá en choque con ingredientes atrayentes

José de Jesús Navarro, izquierda, de la selección mexicana, intenta un disparo a la portería rival ante la defensa de Ross Russell Jr., derecha, de Trinidad and Tobago, en un partido amistoso en el estadio Nemesio Díez de Toluca, México.[AP]

CIUDAD DE MÉXICO.- El primer partido de local de la selección mexicana de fútbol en más de dos años cuenta con elementos que generan un interés adicional.

México recibirá a Panamá el martes por el Grupo B de la Liga de Naciones con una mezcla de jugadores jóvenes y experimentados en el primer compromiso en el estadio Azteca para el técnico argentino Gerardo Martino _y la primera oportunidad de ver si la afición dejará de entonar los cánticos homofóbicos que se han convertido en una pesadilla para sus dirigentes.

México se estrenó en el torneo con una goleada de 5-1 sobre Bermudas en que el ariete José Juan Macías firmó un doblete, mientras que Hirving Lozano, Uriel Antuna y Héctor Herrera agregaron tantos.

Macías, que disputó apenas su segundo partido con la selección mayor, es uno de varios jugadores de la selección olímpica que Martino ha citado para los próximos dos juegos con la intención de darles fogueo para el torneo preolímpico rumbo a Tokio 2020.

Además de Macías, el equipo azteca incluye en su plantel a Sebastián Córdova, Alan Mozo, Cristian Calderón, Raúl Gudiño y Diego Lainez, entre otros.

“Jugamos un partido serio, tuvimos los méritos para ganarlo y lo hicimos con tranquilidad”, dijo Martino tras la victoria ante Bermudas. “Sobre todo fue relevante poder ver cómo se desenvuelven los jugadores jóvenes con el apoyo de algunos grandes”.

Martino, quien asumió el mando de México en enero pasado, ha disputado todos sus partidos fuera de territorio nacional, con excepción de un amistoso ante Trinidad y Tobago disputado el pasado 2 de octubre en Toluca, una ciudad localizada a unos 70 kilómetros de la capital.

Será el primer partido oficial para México desde el 1 de septiembre de 2017, cuando derrotó 1-0 justamente a Panamá en las eliminatorias mundialistas para Rusia 2018 y la primera oportunidad de ver si los aficionados locales harán caso a una nueva campaña que les solicita dejar de emitir el grito homofóbico que se ha vuelto tradicional cada vez que despeja el balón un portero rival.

El grito ha provocado 14 multas de parte de la FIFA a la Federación Mexicana de Fútbol, que recientemente lanzó una campaña más agresiva en la que advierte a los hinchas los riesgos en caso de no cesar su comportamiento, entre ellos que los partidos se jueguen a puerta cerrada o la pérdida de puntos que podrían dejar fuera a la selección mexicana del Mundial de Qatar 2022.

El canto homofóbico de los aficionados mexicanos llamó la atención a nivel internacional durante el Mundial de Brasil 2014, donde el organismo rector del fútbol abrió una investigación. En aquella ocasión, los mexicanos fueron exonerados porque la comisión disciplinaria decidió que el grito “no era considerado un insulto en este contexto específico”.

Ese argumento fue esgrimido por los dirigentes del fútbol local en apelaciones a las sanciones de FIFA ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). Los aficionados que defienden el uso de la palabra en los estadios afirman que no lo hacen por ofender, aunque hay grupos que no lo ven así.

“En el pasado queríamos proteger la libre expresión de los aficionados en los estadios tratando de definir si tenía carácter discriminatorio o no. Eso ya vimos que no funcionó y tenemos que entender que el acto es discriminatorio si una tercera persona se siente afectada más allá de que nosotros pensemos que esa palabra es mala o buena”, explicó el presidente de la Federación Mexicana, Yon de Luisa. “Tratamos de ser propositivos para no llegar a sanciones grandes, queremos que se entienda que se puede disfrutar un partido de forma positiva, es una forma de verlo diferente al pasado”.

El partido ante Panamá se disputará a las 21:00 horas locales (02:00 GMT) en el estadio Azteca de la capital.