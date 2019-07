México, el rey de la montaña en los Panamericanos 2019

CIUDAD DE MÉXICO.-El ciclismo mexicano dominó la montaña de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, luego de que Daniela Campuzano y Gerardo Ulloa se quedaron con los metales dorados en sus respectivas ramas.

Campuzano se subió a lo más alto del podio tras terminar la prueba con un tiempo de 1:30:45 horas. La plata fue para la argentina Sofía Gómez con 1:31:06, y el bronce para la brasileña Jaqueline Mourao con 1:31:12. Hace cuatro años en Toronto 2015, esta prueba fue dominada por las canadienses, y para esta edición de Lima 2019 no hubo representantes de ese país.

“Ha sido un proceso largo, fueron mis terceros Juegos y por fin logramos tener una medalla, estoy muy contenta. A diferencia de otras carreras, en esta ocasión estuve tranquila; al principio me costó mucho el arranque, no sé si fue porque no calenté lo suficiente, pero la experiencia me ha enseñado a no presionarme, entonces traté de perder las menos posiciones posibles e ir remontando, y así, poco a poco fui encontrando mi ritmo, en la segunda vuelta era una subida más empinada, pero supe mantener la distancia de mis rivales”, declaró Campuzano.

La ciclista señaló que nunca se vio como favorita luego de que las canadienses y estadunidenses no participaron en esta prueba.

“En esta ocasión no estábamos seguros si venían ciclistas de Canadá o Estados Unidos, entonces decidí enfocarme en que daría lo mejor de mí y concentrarme en lo que podía hacer”, mencionó.

Por su parte, Gerardo Ulloa se colgó la presea dorada y con ello hizo historia en el ciclismo mexicano al ser el primero en subirse a lo más alto del podio. El ciclista de montaña vivió una emocionante competencia al luchar codo a codo durante las primeras cinco vueltas por la primera posición con el brasileño Henrique Avancini Da Silva, rankeado en el tercer lugar del mundo, quien desafortunadamente sufrió una ponchadura que lo orillo a retirarse por unos minutos de la prueba.

Así, Ulloa, también aprovechando la ausencia de los estadunidenses y canadienses en la competencia, se quedó con el primer sitio con un tiempo de 1:25:03 horas, mientras que el segundo lugar fue para el brasileño Da Silva, con 1:27:08, y el tercero para el chileno Martín Vidaurre, con 1:27:31.

“Una medalla que hemos estado buscando desde hace tiempo, afortunadamente todo se dio, todo se acomodó, nos vamos con la medalla de oro. Hemos trabajado bastante bien, se vuelve a posicionar México en la élite mundial y estoy contento y satisfecho por el trabajo hecho. Hoy hemos encontrado la manera de trabajar en conjunto en el equipo, nos ha servido bastante y estamos ahí”, indicó Ulloa.

Así, Campuzano y Ulloa le dieron la séptima y octava presea dorada al equipo mexicano que se encuentra participando en estos Juegos Panamericanos. Incluso estas preseas doradas no estaban consideradas por la Conade dentro de su pronóstico reservado, por tanto, ya se suman dentro de las sorpresas que están dando para la delegación en esta justa.

Adiós a un oro pronosticado

Las buenas noticias han superado por mucho las expectativas de Conade para estos Panamericanos, pero un oro pronosticado que nunca llegó fue el de canotaje femenil del K4-500 metros, luego de que se quedaron con la plata.