Mexicano Benito Guerra listo para Rally de Gran Bretaña

CIUDAD DE MÉXICO.- El piloto mexicano Benito Guerra se encuentra listo para regresar a la actividad en la Temporada 2019 del World Rally Championship, cuando este fin de semana corra la carrera de Gran Bretaña.

Guerra, del equipo Race Seven, ansía un resultado importante en esta exigente carrera, que arrancará este jueves en el muelle de Liverpool y después toda la acción será en la localidad de Llandudno, en Gales, hasta las etapas finales del domingo.

“Seguramente no será nada fácil, me siento contento con el equipo Race Seven y esperamos lograr un muy buen resultado aquí (GB) para poder pelear el Campeonato en las siguientes dos fechas también”, dijo el también integrante de la Escudería Telmex.