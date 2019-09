Meterán en cintura a los consultorios

CIUDAD DE MÉXICO.-Por el volumen de población que atienden y para evitar la prescripción indiscriminada de antibióticos, unos 13 mil consultorios adyacentes a farmacias, de los 17 mil que hay en México, serán evaluados por el Consejo General de Salubridad.

Es fundamental certificarlos porque la atención que ofrecen ya supera la que se otorga en el lMSS, además de que estudios del Instituto Nacional de Salud Pública advierten una prescripción indiscriminada de antibióticos, señaló José Ignacio Santos Preciado, secretario del Consejo.

“Los estudios que se han hecho sobre los consultorios adyacentes a farmacia han determinado que, por lo general, muchas personas van con un cuadro respiratorio y generalmente no es bacteriano, y no requiere antibióticos, entonces no hay por qué recetar un antibiótico. Van muchos niños con problemas gastrointestinales, y no todos ameritan tratamiento ni con un antibiótico ni con un antiparasitario.

“(Se busca) que la prescripción que se dé al interior de esos consultorios sea una prescripción razonable, razonada, que no haya una sobreprescripción de antibióticos cuando no son necesarios”, indicó.

Santos Preciado alertó sobre el riesgo de resistencia bacteriana por el abuso de antibióticos, que según la OMS, en 20 años será el problema más grave del sistema de salud.

Ante ello, el Consejo General de Salubridad, organismo de la Secretaría de Salud (Ssa), estableció un acuerdo con la Asociación Nacional de Distribuidores de Medicina, que reúne a alrededor de 13 mil consultorios adyacentes a farmacias.

En él se indica que la mayoría de los padecimientos que se atienden en esos consultorios son de fácil resolución.

Como parte de la certificación se busca que si los médicos detectan un problema que no es motivo de consulta refieran a los pacientes a otro nivel de atención.

También que se mida y pese a las personas para evaluar el índice de masa corporal y se les proporcione orientación en caso de sobrepeso y obesidad.

El Consejo además propone que se contraten médicos generales certificados por el Comité Nacional Normativo de Medicina General.

“Daría mayor certidumbre al establecimiento, porque su médico está certificado; y daría mayor prestigio al médico, porque tendría una certificación como especialista en medicina general”, agrega.

La idea es que en el futuro contraten a médicos certificados, y con respecto a las contrataciones previas, promover la certificación.

Señala que el consorcio también se comprometió a apegarse a un código de ética, el cual limita la asistencia de visitadores médicos a los consultorios de farmacia, pues una de las preocupaciones es que la información que proporcionan esté sesgada.

“Nosotros no somos operativos. Damos cursos de capacitación para certificadores, donde participa la iniciativa privada y el sector público”, indica.