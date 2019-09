Messi votó por Cristiano para ganar The Best, pero CR7 ignoró a Lionel

Cada uno eligió a tres futbolistas, pero el portugués no tuvo la cortesía de pensar en el argentino.

CIUDAD DE MÉXICO.-Hasta en eso hay diferencias… Lionel Messi, quien ganó este lunes el The Best 2019 al Mejor Futbolista del mundo, votó por Cristiano Ronaldo para conquistar ese premio, mientras que el portugués no tuvo la misma consideración para con el argentino.

CR7, quien no acudió a la gala en Milán por un problema en el aductor que le dejará fuera del duelo ante Brescia este martes, dio sus tres votos en calidad de Capitán de Portugal a Matthijs De Ligt y Frenkie De Jong, además de Kylian Mbappé.

Messi se llevó su primer The Best y sexto reconocimiento al mejor del mundo (cinco Balones de Oro previos) con el 46 por ciento de las votaciones, mientras que Cristiano se quedó en el tercer lugar con el 36 por ciento, dos puntos menos que el defensa del Liverpool, Virgil Van Dijk.

Como Capitán de Argentina, Messi le dio su mayor votación a Sadio Mané, en segundo puso a Cristiano y como tercero a Frenkie De Jong, jugador que llegó a las Semifinales de la Champions League con el Ajax y que hoy lo acompaña en el plantel del Barcelona.

