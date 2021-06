Merece ‘Chicharito’ debate sobre su regreso al Tri

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier Hernández ha trabajado lo suficientemente bien como para al menos merecer el debate sobre su regreso a la Selección Mexicana, a juicio de su técnico en el Galaxy, Greg Vanney.

El delantero ha sido uno de los grandes ausentes en el Tricolor dirigido por Gerardo Martino, más allá de su gran paso en la MLS, torneo en el que suma 7 goles.

“Creo que definitivamente se merece estar en la discusión, pero yo no sé por qué es esto, no he hablado directamente con Martino o con la Federación y no sé si lo han llamado o no, o lo que sea, pero está en excelente forma como delantero, su nivel físico es muy alto, tiene mucha experiencia con ello.

“Merece estar en la discusión, aunque no sé si hubo una discusión, a mí no me competen ese tipo de cosas, pero seguro que pueda ayudar al equipo, pero ese asunto no es de mi incumbencia. Ha trabajado muy bien para ayudar al equipo, y trata de mantener su forma”, dijo el timonel del LA Galaxy tras la práctica de este miércoles.

El que sí fue convocado al Tricolor fue Jonathan dos Santos, aunque causó baja por lesión.

El mediocampista ha evolucionado bien de una lesión muscular y tiene probabilidades de jugar este fin de semana contra Seattle en la MLS.