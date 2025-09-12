Menor resulta lesionado en choque de dos vehículos en colonia Juárez

El percance en el cruce de Morelos y Chihuahua dejó a un niño de 9 años con herida en la cabeza; autoridades investigan responsabilidad de las conductoras

La determinación de la responsabilidad del accidente permanece bajo investigación, ya que ambas mujeres afirmaron tener la luz verde del semáforo en el momento del impacto. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un fuerte accidente vial registrado la tarde de este jueves en el crucero de Morelos y Chihuahua, en la colonia Juárez, dejó como saldo a un menor lesionado y la movilización de cuerpos de emergencia.

El percance involucró a dos vehículos conducidos por madres de familia: una Honda HRV modelo 2018, manejada por Ana María, de 27 años, y un Chrysler 2013, al volante de Cinthia, de 36 años.

En la camioneta de Ana María viajaba su hijo de 9 años, quien resultó con una herida en la cabeza y fue trasladado de inmediato al Hospital General del IMSS para recibir atención médica. En tanto, los dos hijos adolescentes de Cinthia, que viajaban en el Chrysler, resultaron ilesos, al igual que ambas conductoras.

La determinación de la responsabilidad del accidente permanece bajo investigación, ya que ambas mujeres afirmaron tener la luz verde del semáforo en el momento del impacto. Ana María aseguró que circulaba por la avenida Morelos de norte a sur, mientras que Cinthia declaró que transitaba por la calle Chihuahua de oriente a poniente.

Las autoridades de tránsito tomaron conocimiento del hecho y ordenaron el retiro de las unidades, que quedaron severamente dañadas tras el choque.

Este accidente vuelve a poner en relieve la importancia de extremar precauciones en los cruceros controlados por semáforos, especialmente en zonas de alta afluencia vehicular.