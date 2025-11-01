Mejora Municipio infraestructura sanitaria y vial en colonias Matamoros, Palacios e Hipódromo

La alcaldesa destacó la importancia de invertir en obras que resuelvan problemas de fondo y garanticen servicios duraderos para las próximas generaciones

Nuevo Laredo, Tam.- Donde antes había calles dañadas, malos olores y riesgo de inundaciones, hoy las familias respiran tranquilidad y esperanza. Con una firme visión de transformación, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó diversas obras de rehabilitación de drenaje sanitario, pluvial y repavimentación en las colonias Matamoros, Palacios e Hipódromo, mejorando la vida de miles de neolaredenses que por años esperaron estos servicios básicos.

Durante la entrega, la alcaldesa destacó la importancia de invertir en obras que resuelvan problemas de fondo y garanticen servicios duraderos para las próximas generaciones.

“Estamos transformando a Nuevo Laredo desde sus cimientos, rehabilitando redes de drenaje y vialidades que durante años fueron olvidadas. Hoy trabajamos con responsabilidad para que las familias vivan en entornos más seguros, dignos y funcionales”, expresó Canturosas Villarreal.

Las obras entregadas forman parte de una inversión integral de 12 millones 601 mil 939 pesos, con una superficie total de 742 metros lineales, beneficiando a más de 8 mil habitantes de manera directa e indirecta.

En la colonia Matamoros se realizó la rehabilitación de drenaje sanitario por Av. Colima entre Washington y Priv. Washington; y por Priv. Washington entre Av. Colima y Josefa Ortiz de Domínguez con una inversión de 3 millones 263 mil pesos así como la repavimentación con carpeta asfáltica por Av. Josefa Ortiz entre Priv. Washington y Guatemala, con una inversión de 2 millones 048 mil 495 pesos.

También se rehabilito el drenaje sanitario por Amado Nervo entre Priv. Washington y Washington; y por Washington entre Amado Nervo y Derecho de Vía, ahí se invirtieron 1 millón 167 mil 517 pesos.

En la colonia Palacios se rehabilito el drenaje sanitario por Josefa Ortiz entre Guatemala y Perú, esta obra incluyó la repavimentación, con una inversión de 2 millones 979 mil 921 pesos y en la colonia Hipódromo se realizó la reconstrucción de la red de atarjea sanitaria por la calle Reynaldo Garza entre Venezuela y Guatemala con un monto de 3 millones 142 mil 965 pesos.

La presidenta municipal resaltó que estos trabajos se suman a una serie de acciones que su administración ha emprendido desde el 2021 en favor del bienestar ciudadano como lo son la modernización de la avenida César López de Lara, rehabilitación de drenajes pluviales y repavimentaciones en diferentes sectores de la ciudad, así como mejoras en instituciones educativas.

“El progreso se construye con hechos. Seguiremos trabajando sin descanso para que cada familia tenga acceso a servicios públicos eficientes, vialidades seguras y una mejor calidad de vida. Juntos, estamos haciendo de Nuevo Laredo una ciudad fuerte y moderna”, afirmó la alcaldesa.

Los vecinos del sector, agradecieron a la presidenta municipal por estas obras que además de transformar la imagen urbana, mejora su calidad de vida.