Megan y Weeknd entre posibles nominados a los Grammy

NUEVA YORK.- Los raperos y cantantes R&B suelen ser los artistas más nominados en los Grammy ya que producen sus propias canciones y colaboran con otros artistas — a veces de géneros distintos a los suyos — lo que les da la oportunidad de calificar para más nominaciones que los cantantes pop o country que trabajaron solos durante el periodo de elegibilidad.

Kendrick Lamar, Kanye West, Beyoncé, Jay-Z y otros son prueba de esta teoría, y en un año normal, Megan Thee Stallion sería esa rapera que encabeza las nominaciones gracias a sus éxitos “Savage” con Beyoncé y “WAP” con Cardi B, junto con su popular EP “Suga”.

Pero “WAP” no fue inscrito para nominaciones este año — ¿acaso hay algo que no sea raro en este 2020? — y cuando las nominaciones a los Grammy sean anunciadas el martes Megan Thee Stallion podrá ser reconocida pero no como lo habría hecho totalmente. Sus nominaciones posiblemente incluirán grabación del año, mejor canción rap y mejor interpretación rap por “Savage” y ella es seguramente una nominada a mejor nuevo artista. Si “WAP” — que se convirtió en un éxito instantáneo y fue elogiada por su mensaje positivo sobre el sexo — hubiese estado incluida, ella podría haber sido nominada a canción y grabación del año, mejor interpretación rap e incluso mejor video musical.

Lástima.

A continuación un panorama de lo que se puede esperar cuando la Academia de la Grabación anuncie a sus nominados de 2021 el martes, cuando muy probablemente Roddy Ricch sea el principal nominado que pudo ser Megan.

________

NUEVOS ARTISTAS

Aunque Megan Thee Stallion es la principal favorita para la categoría de nuevo artista, tiene competencia dura. Otros que podrían ser nominados son Lewis Capaldi, Summer Walker, Morgan Wallen, Doja Cat, BLACKPINK, Ingrid Andress, Snoh Aalegra, Skip Marley, Mickey Guyton y CNCO.

________

RICCH

Roddy Ricch fácilmente podría ser nominado a mejor nuevo artista, pero de acuerdo con las reglas no puede pues ganó un Grammy este año.

El astro de 22 años ganó el premio a mejor interpretación por “Racks in the Middle” de Nipsey Hussle en la que era uno de los artistas invitados junto con Hit-Boy.

Pero Ricch, quien encabezó las listas de popularidad con “The Box” este año y llegó a certificaciones de doble platino con su álbum debut “Please Excuse Me for Being Antisocial” probablemente será nominado a álbum del año, grabación del año, canción del año, mejor canción de rap, mejor interpretación rap y mejor álbum de rap.

Ricch también debería ser nominado por su participación en el éxito internacional de DaBaby “Rock Star” que le ayudaría a convertirse en el principal nominado.

________

FOLKLORE RECIBIRÍA APRECIO

Los últimos dos álbumes de Taylor Swift, “Lover” y “reputation” no fueron nominados a álbum del año. Pero eso podría cambiar este año.

“Folklore” podría competir por el premio principal y le da a la cantante la oportunidad de ser la primera artista en ganar el premio al álbum del año en tres ocasiones después de lograrlo con “1989” y “Fearless”.

Swift probablemente recibirá un premio a canción del año por “Cardigan” e incluso podría competir en otras categorías del género fuera del pop pues su álbum tiene sonidos folk y alternativos, aunque los comités de esos géneros podrían impedir que compita en sus categorías para que artistas menos conocidos tengan más oportunidades de ganar.

________

WEEKND Y HARRY

El astro pop Harry Styles será el primer integrante de One Direction en competir en los Grammy, gracias al éxito de su segundo álbum solista y el enorme éxito “Watermelon Sugar”.

Se espera que Styles tenga nominaciones en la categoría de álbum del año y mejor álbum vocal pop por “Fine Line”, mientras que su éxito podría ser nominado a grabación del año, canción del año y mejor interpretación pop.

The Weeknd, quien ya ha ganado tres Grammy, podría ser nominado a álbum del año por “After Hours” así como canción y grabación del año por “Blinding Lights”, que está en su semana 39 en el Top 10 de la lista Hot 100 de Billboard y en su 35ª semana en el primer puesto de las listas R&B. The Weeknd podría competir con Roddy Ricch por ser el más nominado pues también podría optar por premios pop y R&B e incluso mejor video musical.

________

OTROS NOMINADOS A MEJOR ÁLBUM

Otros que podrían ser nominados a álbum del año son Fiona Apple por “Fetch the Bolt Cutters”, Tame Impala por “The Slow Rush” y Luke Combs por “What You See Is What You Get”. Como hay ocho posibles candidatos, Lady Gaga con “Chromatica” y Dua Lipa con “Future Nostalgia”, quien ganó dos Grammy en 2019 incluyendo mejor nuevo artista, podrían sumarse al club de nominados.

________

LOS GRAMMY DE GRANDE

Aunque el álbum “Positions” de Ariana Grande y el sencillo que lleva el mismo título competirán en los Grammy 2022, ella podría ser nominada por sus colaboraciones con Lady Gaga (“Rain on Me”) y Justin Bieber (“Stuck With U”). Los duetos podrían competir a mejor interpretación pop de un dúo o grupo e incluso podrían ser nominadas a grabación o canción del año.

________

“SAY SO”

Aunque es una figura controvertida en la música, es difícil negar el éxito que ha tenido la rapera Doja Cat este año. Encabezó las listas de popularidad con “Say So”, lanzó el tema certificado platino “Like That” y ha sido la artista invitada favorita en canciones, colaborando con The Weeknd, Ariana Grande, Lil Wayne, City Girls, Anne-Marie, Chloe x Halle y más. También ha tenido múltiples nominaciones en todas las premiaciones importantes incluyendo los Premios BET, los Premios MTV a los Videos Musicales, los American Music Awards y los Premios Billboard.

“Say So” podría obtener una nominación a mejor interpretación pop solista y ayudar a Doja Cat a tener una nominación a mejor nuevo artista, pero las nominaciones a canción y grabación del año podrían ser complicadas. Si “Say So” es nominada en las categorías más importantes, le daría una nominación a Dr. Luke, quien coescribió y produjo la canción y ha estado por años en una batalla legal con Kesha, quien lo acusó de acoso sexual que habría sufrido cuando trabajaban juntos. Dr. Luke ha negado vigorosamente las acusaciones. Fue nominado por última vez en los Grammy en 2014.

El regreso de Dr. Luke a las listas de popularidad este año lo convertiría en un candidato para productor del año no-clásico aunque la academia podría impedir que eso ocurriera. Además de producir éxitos de Doja Cat, produjo éxitos para Juice WRLD (“Wishing Well”) y Saweetie (“Tap In”) y trabajó con DaBaby y en los álbumes recientes de Lil Wayne.

_________

REYES DEL K-POP

BTS, quienes finalmente lograron su primer éxito en el primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard tras años entre el Top 40, podrían tener finalmente su primera nominación al Grammy este año.

El éxito del grupo de siete integrantes “Dynamite” podría ser nominado a mejor interpretación pop de un dúo o grupo y su más reciente álbum podría competir a mejor álbum de música global.

BLACKPINK, que lanzó su exitoso álbum debut durante las votaciones de los Grammy, podría ser nominada a mejor nuevo artista, que compensaría los años que la academia se tardó en reconocer el sonido del K-pop y sus artistas estelares.

_________

BLUE IVY

La hija de Beyoncé y Jay-Z ya ha ganado premios en los BET, los Soul Train Music y los NAACP Image, pero podría tener su primera nominación al Grammy este año.

Blue Ivy ganó los premios por participar en el éxito de Beyoncé “Brown Skin Girl”. La canción apareció en el álbum “The Lion King: The Gift,” que compitió en los Grammy 2020, pero este año el video de la canción fue lanzado como parte del especial de Beyoncé de Disney+ “Black Is King”, y podría ser nominado a mejor video musical.

Y “Black Is King” seguramente competirá a mejor película musical, un premio que Beyoncé ganó antes con su especial de concierto “Homecoming”.

________

PREMIOS PÓSTUMOS

Juice WRLD falleció antes de que fuera lanzado su álbum “Legends Never Die”, pero eso no impidió que dominara las listas pop y le podría dar nominaciones al Grammy al fallecido rapero. Pop Smoke, quien murió este año, también ha tenido canciones importantes en la lista de popularidad y los servicios de streaming con su debut “Shoot for the Stars, Aim for the Moon” y la academia podría reconocer eso.

________

R&BEAST

En dos cortos años, Summer Walker ha lanzado 13 temas que han llegado al Top 10 en la lista R&B de Billboard. Y seguramente será reconocida en los Grammy

Probablemente dominará con múltiples nominaciones en las categorías R&B gracias al éxito de su álbum debut “Over It”. Debería competir a mejor nuevo artista y si los Grammy no hacen de las suyas, también debería tener nominaciones a álbum del año así como canción y grabación del año.

Otros que seguramente tendrán nominaciones R&B — y posiblemente otras importantes — son Teyana Taylor, Jhene Aiko, Chloe x Halle, Brandy y JoJo.

________

COMBS

Luke Combs dominó la música country y los servicios de streaming y debería ser nominado en las tres categorías principales así como en los rubros de mejor canción country, mejor interpretación country y mejor álbum country, donde la competencia podría incluir a The Chicks, Lucinda Williams e Ingrid Andress.

Maren Morris también debería tener sorpresas gratas en las categorías country con “The Bones”, que podría competir a canción y grabación del año. Gabby Barrett, cuyo éxito “I Hope” está actualmente en el tercer puesto de las listas pop, debería ser nominado a mejor interpretación country y mejor canción country.

Dan + Shay posiblemente tengan nominaciones y podrían ayudar a Justin Bieber a tener su primera nominación en el género country con su exitoso dueto “10,000 Hours”.