“Médico en tu Puerta” va al hogar de los enfermos

A través del programa Médico en tu Puerta, atienden a personas de todas las edades que por algún motivo no pueden acudir a un módulo de salud. [ARCHIVO /]

A través del programa Médico en tu Puerta, atienden a personas de todas las edades que por algún motivo no pueden acudir a un módulo de salud. [ARCHIVO /]

NUEVO LAREDO, TAM.- Salud Municipal continúa con el programa denominado “Médico en tu Puerta”, en el que las personas que no se pueden mover o acudir a algún módulo de salud, recibe la visita en su hogar del médico, una vez que son valorados o consultados se les brinda el tratamiento gratuito para su padecimiento.

El director de Salud Municipal, doctor Alejandro Cervantes Martínez explicó que a diario están visitando alrededor de 20 pacientes por turno, que son el matutino y vespertino, hay días en que agendan pacientes que requieren un poco más de atención.

“Pensando en las curaciones donde nos llevamos más de tiempo, otros días en los que es pura consulta y que ya conocemos al paciente, y que ya sabemos a lo que vamos, a esto le damos un poco más de agilidad y la productividad aumenta”, señaló.

Precisó que este programa de Médico en tu Puerta por mucho tiempo solamente se atendía en el turno matutino, por lo que actualmente ya cuentan con el turno vespertino de lunes a viernes, además también brindan atención cuando se requiere sábado y domingos.

Destacó que para que la ciudadanía que requiera de este tipo de servicio médico pueda tener acceso a él, pueden llamar al 070 o al 867-711-3513 teléfonos del Centro Integran de Atención Ciudadana (CIAC), lo que genera un reporte, y lo suben en línea yo lo atiende personal de Salud Municipal.

Reveló que el programa de Médico en tu Puerta no es específicamente para adultos mayores, más bien el programa está diseñado para la población de todas las edades que por alguna condición física o mental no puede acudir a los centros de salud.

“Digamos alguien que vive en el poniente, que está postrado en cama, que a lo mejor el Centro de Salud le queda dos cuadras, pero aun así no puede ir porque no lo pueden mover porque está en cama, o sobrepeso o que le hayan amputado una pierna, pues no puede acudir”, señaló.

El médico comentó que estos pacientes pueden ser jóvenes, pueden ser hombres o mujeres, o pacientes mayores de edad, la edad no es algo que impida que el médico vaya a visitarlos, si no la condición física o mental que les impida acudir a un Centro de Salud.

Cervantes Martínez subrayó que cada vez que acuden a un domicilio generan a lo que le llaman nota médica, la cual se realiza en domicilio y valorando las condiciones del paciente, el llegar a la oficina archiva todo, formando un expediente de cada persona o de cada paciente.