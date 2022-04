Me voy del Atlas tranquilo y en paz: Jairo Torres

Guadalajara, México 27-Apr-2022.-Jairo Torres vive su última semana como jugador del Atlas. El volante ofensivo reconoce que se van en paz con el club que lo debutó a los 16 años en el Apertura 2016, y si aceptó la oferta del Chicago Fire de la MLS es por una parte por el proyecto futbolístico, pero también porque considera que en el extranjero hay reflectores para ser más visto.

‘Creo que me voy por el interés que tuvo el equipo en mí, por el trato que me dieron, y el proyecto que me presentaron me parece muy bueno, y también para levantar la mano porque te vas al extranjero y te voltean a ver más.

‘Mi sueño era quedar campeón con el Atlas y emigrar, ya cumplí una parte, y ahora a seguir mi carrera en otra parte. Si tomé la opción es para ver para delante, aquí llevaba mucho tiempo, es dar un paso más hacia mi carrera.

‘He sido un jugador que quería aportar al club, lo conseguí junto con mis compañeros, me voy tranquilo y en paz con el club, cumplí el ser campeón, me voy bien con todos, técnico, jugadores, directiva, ya cumplí en Atlas’, señaló esta mañana en conferencia de prensa en las instalaciones de La Madriguera previo al entrenamiento.

Una vez concluido el partido de este sábado ante los Tigres en el Estadio Jalisco, Torres se despojará de la camiseta rojinegra para pensar en su nuevo equipo el Chicago Fire de la MLS.

El jugador admite que tiene la sensación de nostalgia por los recuerdos que tiene.

‘Estoy un poco nostálgico, porque aquí estoy desde los 9 años, es la institución que me dio todo, me abrió las puertas, le devolví algo de lo mucho que me dio, y sí estoy un poco nostálgico porque son mis últimos momentos’, comentó.

El Atlas estará participando en la siguiente fase del torneo, ya sea en Repechaje o directamente en los Cuartos de Final. En caso de lograr el bicampeonato, Jairo tiene una petición especial para sus compañeros.

‘Lo hemos hablado, sueño como el torneo pasado, me voy pero mis compañeros quedan para pelear el bicampeonato, y ya me dijeron que me van a mandar la medalla. Nosotros sabemos que con una victoria (ante Tigres) quedamos en puestos de Liguilla, es una parte complicada terminar el torneo e irte y que tus compañeros se queden, pero siempre voy a estar al pendiente del Club y mis compañeros, pero debo concentrarse en el Chicago Fire, y dar mi mejor esfuerzo allá’, dijo el atacante.