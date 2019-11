Me siento muy enferma; no sé qué pasa con mi cuerpo: Ariana Grande

La intérprete aseguró que no le gustaría cancelar su show programado para hoy en Lexington, Kentucky.

E.U.-Ariana Grande anunció en su cuenta de Instagram que, quizá, podría cancelar los conciertos que tiene programados para el Sweetener World Tour, pues en los últimos días se ha sentido “muy enferma”. La intérprete de “Boyfriend” pidió a sus seguidores comprensión, pues “no sabe qué sucede con su cuerpo”.

“Hola mis amores, todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último show de Londres. No sé cómo es posible, pero todavía me duele tanto la garganta y cabeza. Tengo mucho dolor y es difícil respirar durante el espectáculo. Estoy viendo a mi médico y tratando de mejorar para la presentación de mañana”, escribió la cantante en sus historias de Instagram.

Ariana Grande aseguró que, aunque lo que menos quiere es cancelar su presentación, no sabe qué está pasando y necesita “resolverlo”, por lo que podría suspender su concierto programado para este domingo en Lexington Kentucky.

“Lo último que quisiera hacer es cancelar un show en este momento con tan poco que queda. Estoy disfrutando cada momento de esto… Realmente no sé qué está pasando con mi cuerpo en este momento y necesito resolverlo. Por favor, tomen esto como una suave advertencia”, escribió.

Los seguidores de la intérprete de “Thank you, next“, le escribieron a través de redes sociales y aseguraron que “puede tomarse el tiempo que necesite”, pues lo importante es que recupere su salud pronto.