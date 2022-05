Me encanta pistear machín, pero no uso drogas: Eduin Cazares

CIUDAD DE MÉXICO.- ‘Las cuerdas vocales se me quemaron, siento molido el pecho, la espalda’, aseguró Eduin Cazares, vocalista de la banda Grupo Firme quien fue internado de emergencia posterior a su concierto del sábado, 7 de mayo, en el Foro Sol de la Ciudad de México.

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, publicó un video a través de su cuenta oficial de instagram para desmentir la información que había circulado al respecto de su hospitalización.

‘Les estoy haciendo este video porque hay muchos chismes y quiero explicarles lo que pasó’, comenzó describiendo Eduin.

El cantante aseguró que debido a su estado de ánimo había estado bebiendo durante sus dos presentaciones, en una de ellas se encontraba molesto debido a que el granizo les impidió dar su show de luces y pirotecnia completo, al día siguiente se encontraba feliz y volvió a beber en el escenario del Foro Sol, situación que complicó su salud al arribar a su hotel.

‘Terminando el concierto me vine al hotel y pedí champagne para celebrar con mi familia pero ni pude abrir las botellas, me empezó a dar una acidez que me quemaba el pecho, y la espalda, ahí fue cuando no aguanté y me desvanecí’, detalló Eduin.

Además aseguró que no se trató de un paro cardiaco o de una sobredosis por alguna sustancia ilícita.

‘Me gusta pistear machín pero no uso drogas, hay gente que asegura que tiene contacto con mi equipo, si eso es así díganme para correrlos porque les están dando información falsa’, afirmó el mexicano.

A modo de conclusión dio a conocer los cuidados que los especialistas le recetaron para no volver a poner en riesgo su salud.

‘Tengo que dejar el café, mi preentreno, todo lo que me cause reflujo, es como volver a empezar’, finalizó.

La agrupación fue reconocida por Claudia Sheinbaum por su aportación a la música regional mexicana y dio a conocer que daría un concierto gratuito en la plancha del Zócalo próximamente.