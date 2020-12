Matan a ex Gobernador de Jalisco

CIUDAD DE MÉXICO.-Aristóteles Sandoval Díaz, ex Gobernador de Jalisco, fue asesinado ayer en el bar Distrito 5, de Puerto Vallarta, en un ataque directo en el que participaron 10 sujetos. Personal del lugar limpió la escena del crimen.

“De manera muy lamentable, el personal del restaurante manipuló la escena, prácticamente no hay indicios, barrieron, quitaron todo”, anticipó el Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís.

“Nos va a costar un poco más de trabajo, pero estamos solicitando el apoyo de ustedes, los medios de comunicación y la ciudadanía, con la finalidad de que se nos puedan hacer llegar algunos datos, por la vía de la denuncia anónima”.

Solís Gómez detalló que Sandoval Díaz se encontraba cenando en el restaurante, ubicado sobre el Bulevar Francisco Medina Ascencio, en compañía de otros dos individuos y una mujer. Llegó al lugar a las 22:00 horas y, según un testigo y uno de los dos escoltas que lo acompañaban, alrededor de la 1:40 horas se levantó para ir al baño.

“Para pasar al sanitario hay que pasar unas escaleras y en ese lugar es en donde sufre el atentado, un atentado por la espalda donde, de entrada, podemos apreciar, a reserva de que lo confirmen los peritos, un par de impactos”, detalló el Fiscal del Estado en entrevista radiofónica. Cuando uno de sus escoltas intentó sacarlo del lugar para llevarlo al hospital recibieron otros disparos, se resguardaron y luego pudieron hacer el traslado, agregó.

Aunque el lugar quedó limpio de indicios -se llevaron cámaras, una alfombra, y limpiaron las manchas hemáticas-, la Fiscalía comenzó a realizar cateos en distintos puntos de Puerto Vallarta.

El ex Gobernador disponía de 15 escoltas, tres vehículos blindados y seis sin blindar. Los guardias de seguridad, sin embargo, los distribuía con personas allegadas según su criterio.

CONDENA IP ASESINATO

La Iniciativa Privada de Jalisco condenó el asesinato del ex gobernador, Aristóteles Sandoval y urgió replantear la actual estrategia de seguridad.

“Los acontecimientos ocurridos nos dejan en desconcierto y conmoción. Desde Coparmex Jalisco condenamos los hechos donde perdió la vida el ex Gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, solicitamos a las autoridades que la investigación sea oportuna y esclarezca lo sucedido”, manifestó Carlos Villaseñor, presidente de Coparmex Jalisco.

“Esperamos que pronto las investigaciones arrojen resultados y que se haga justicia, no solo en este hecho, sino en todos los que aún no han tenido resolución”. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Xavier Orendáin de Obeso, en una publicación en redes sociales, también condenó este ataque al ex Gobernador de Jalisco y manifestó que los hechos deben ser investigados y aplicarse la ley.