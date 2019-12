Máscaras y cabelleras que cayeron en 2019

CIUDAD DE MÉXICO.- El 2019 fue un año que se llevó importantes cabelleras del pancracio mexicano, además de míticas máscaras que jamás se pensó que podían ser arrebatadas de los rostros de sus históricos portadores.

Último Guerrero se estableció como uno de los gladiadores que más cabelleras conquistó, entre ellas las de El Caifán, a uno de los “Hermanos Dinamita”, Jesús Reyes, en el evento de Juicio Final organizado por el Consejo Mundial de Lucha Libre, Disturbio y la de José “Negro” Casas.

La forma en que Último Guerrero rapó al “4:40” sin duda fue de las más espectaculares del año, ya que se llevó a cabo en una jaula, en la que había en juego otras cinco cabelleras; la de Ciber “The Main” Man, Gilbert “el Boricua”, Volador Jr., Big Daddy y uno de los integrantes de la “Peste Negra”, Bárbaro Cavernario.

Sin que existiera una importante rivalidad entre ambos gladiadores, se encargaron de cerrar la lucha a una sola caída con espectaculares sesiones de llaveo y contrallaveo, además de movimientos fulminantes como el “Guerrero Special”, con el cuál el “último de su estirpe” se llevó la noche.

En esa misma función del Aniversario de la “Catedral”, Microman destapó a Chamuel para dar a conocer su identidad como José Francisco García Cruz, originario de Puebla, quien dominó gran parte de la batalla, intentando someter a su rival con diversas llaves, como la “tapatía” o una “guillotina”, pero al final sucumbió ante el técnico.

“No sabía qué hacer, estaba desesperado, mis habilidades me estaban fallando, casi veía la derrota, pero la gente es la que me dio la fuerza para levantarme y llevarme el triunfo; va dedicada a mi familia y al público que me apoya, al CMLL”, dijo Microman sumamente emocionado tras conservar su máscara.