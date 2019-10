Más jóvenes sufren depresión, algunos con deseos de suicidarse

NUEVO LAREDO, TAM.- Continúan incrementándose las consultas en el Centro de Salud Mental (Cesame) ubicado en Luis Caballero y Cuernavaca colonia Las Torres, son los jóvenes quienes más acuden en busca de ayuda debido a la presencia de una depresión, que hoy en día tiene mayor incidencia.

La directora de este centro, Susana Jarero Cervantes manifestó que cuando la persona cae en depresión siente soledad, abandono por parte sus familiares, rechazo, y sobre todo sienten que nadie los quiere, se sienten desilusionados con sentimientos de impotencia.

“Entonces pareciera que ante todo esto no encuentran la salida al problema que tienen, y por eso tenemos que estar muy atentos, cuando un joven cae en depresión habla de que se quiere morir y empiezan a buscar maneras de como quitarse la vida, ya sea en línea o por lo que ven en la televisión”, expresó.

Agregó que debido a la depresión los orilla a planear y a preguntar de que manera se pueden quitar la vida, por el hecho de que ya no le hayan sentido a la vida con un dolor que ya no aguantan que no los deja vivir. Precisó que dado a que el 10 de octubre es el “Día Mundial de la Salud Mental”, habrán de participar con el Colegio de Psicólogos mediante conferencias que se presentarán en la Sala Siglo XXI de la UAT a las 6 de la tarde, donde se abordarán temas sobre el trastorno bipolar y el suicidio que va de la mano con la depresión.