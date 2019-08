Más de 30 millones de mexicanos no saben leer y escribir

NUEVO LAREDO, TAM.- En los últimos 30 años el sistema educativo mexicano, dejó a la deriva a la sociedad. México, con 120 millones de mexicanos, no puede transitar en una sociedad con más de 30 millones que no saben leer y escribir.

Este es solo uno de los datos que ofreció, el Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Héctor Martín Garza González, durante la conferencia Retos de la Nueva Reforma Educativa en México, de Cara a la Cuarta Transformación.

Conferencia que atrajo a aproximadamente 200 personas, en su mayoría maestros y maestras que acudieron a esta actividad, que resultó atrayente por conocer las directrices de esta nueva reforma educativa. “Mientras la formación se da en la familia, la educación se recibe en la escuela, es un binomio perfecto, por ello recordando a José Vasconcelos, Torres Bodet y Alfonso Reyes además de una pléyade de hombres que nos dieron el sistema educativo que en los últimos 30 años dejó a la sociedad a la deriva”, señaló Garza González.

En este momento con 120 millones de mexicanos, no se puede transitar en una sociedad con la confianza de que el gobierno no pueda verles la cara a ustedes, porque tener más de 30 millones de personas que no saben leer ni escribir, no es justo.

En los últimos 30 años es lo que sucedió, y eso ha llevado al país a que la ignorancia se vuelva a enseñorear, porque hay estados con 10 por ciento de analfabetismo, es algo impresentable, afirmó.

“Ahora hay un compromiso de que no habrá mas ventas de plazas de docentes, además se cuenta con un presupuesto de 787 mil millones de pesos para sacar adelante el proyecto educativo en México. Nunca antes en la historia se habían tenido tantos recursos como los que hoy se tienen”, afirmó.

Los pormenores de la nueva reforma educativa, consolidan el proyecto de nación, inclusiva, integral e intercultural, consciente de que la educación en este país debe adaptarse a los requerimientos de cada región, recupera estudios fundamentales como el civismo, la cultura, arte, música, deporte y medio ambiente, además de promover los valores.

Es una reforma completa, profunda, rica en contenido, que reconoce el principio de igualdad, los beneficios de los programas educativos son para todos, sin distingo como por años y años se dio, donde hombres y mujeres son iguales, sin lugar a dudas será un pilar fundamental en el cambio que se quiere para el país.

“Tamaulipas requiere el esfuerzo de los tres niveles de gobierno, que regresa un nivel competitivo y de armonía como se tuvo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha dado muestra de sensibilidad política, ha planteado en la administración pública, una forma de llevar obras a la sociedad educativa, que los comités hagan sus propias evaluaciones y planteen sus propias soluciones a sus necesidades y el gobierno lo único que va a hacer es darle los recursos”, concluyó.