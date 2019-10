Marysol y José Joel esperan reunión con su hermana Sara

CIUDAD DE MÉXICO.- Marysol y José Joel Sosa exigen saber dónde están los restos de su padre, así como las condiciones en que falleció, tras darse a conocer la noticia de que posiblemente el “Príncipe de la Canción” murió solo en un hospicio de Miami.

Los hijos mayores del cantante ofrecieron una rueda de prensa en esa ciudad estadounidense con la finalidad de exponer lo que han atravesado en estos tres días, al no tener información sobre el cuerpo de su padre, así como para hacer público la reunión que tendrán esta noche con su hermana menor Sara.

“Aquí seguimos sin saber nada de mi padre, hemos ido de un lugar a otro, sin resultados y ella no da la cara, está ocupada en entrevistas y otras cosas, pero no contesta las llamadas y nosotros lo único que queremos es despedirnos de nuestro padre”, dijo José Joel.

“Ella sólo nos habló para informarnos que papá había muerto y no hemos tenido noticia ni de ella ni de su madre Sara Salazar, ahora nos resta esperar a que den las 19:00 horas para que podamos tener la reunión con Sarita y nos explique muchas cosas que están pendientes”, comentó.

En esta atmósfera de incertidumbre, el hijo del cantante y la modelo Anel Noreña, señaló que también desean que se le practique una autopsia para saber las causas de su muerte y después buscar la manera de trasladarlo a México, para que se despida como debe ser, “José es mexicano y merecía haber muerto rodeado de toda su familia incluyéndola a ella”.

“Mi padre se recuperaba favorablemente de un cáncer de páncreas y no tenía que haber existido este desenlace”, dijo Joel al recordar que Sarita hace dos años sacó al cantante de un hospital mexicano, donde era atendido, para llevarlo a Miami, donde estuvo incomunicado.

“Esta niña lo mantuvo aislado y desnutrido; pero después de año y medio me habla y me dice que ya es hora de ser familia y sale con todo esto que no contesta las llamadas porque está ocupada dando entrevistas y en maquillaje”, apuntó un tanto molesto el cantante y empresario.

“No tengo nada en contra de la ciudad de Florida, pero José José era mexicano. Sara se hubiera puesto las pilas, sí dice que ya tiene las regalías y todo, era para que se moviera y los servicios fúnebres se realizarán en su país y de ahí para el mundo”, agregó.

Destacó que a su parecer Sara lo que busca son las regalías de su famoso padre, pero señaló que José José solo fue intérprete por lo que no hay sumas millonarias como las que se pueden otorgar a los creadores.

“Nos hemos enterado que han pasado cosas extrañas en estas horas, donde se quiere juntar el funeral con el lanzamiento como cantante de Sara”, dijó José Joel y afirmó que los están apoyando las autoridades de la ciudad, así como otras personas con cuestiones como la estancia y transporte.

Marysol, quien por momentos rompía en llanto ante esta situación de falta de información que se sumó a la noticia de que su padre posiblemente murió en un hospicio de la ciudad estadounidense, señaló: “Quiero saber qué pasó y le pido (a Sara) de favor hable con nosotros y acuda a este encuentro en el Consulado”.

“No me iré de aquí hasta saber qué pasó con mi padre, así como las causas de su muerte y las condiciones en las que se fue”, apuntó Marysol, quien confía en que esta reunión se realice.

“No guardamos rencor, sólo queremos despedirnos de mi padre como debe ser, somos sus hijos y siempre lo seremos”, dijo Marysol sumamente consternada por la situación que la mantiene alejada de su pequeña hija, que cumplió el día de ayer un año.