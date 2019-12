Mariah Carey moderniza su video de “All I want for Christmas is you

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la cantante Mariah Carey alcanzó este 2019 la posición número uno con su clásico navideño All I want for Christmas is you, publicado hace 25 años, la estadounidense lanzó un video moderno de este sencillo para darle vigencia en esta temporada y mantenerse a la cabeza de la lista Billboard.

El nuevo videoclip que fue dirigido por Joseph Khan, reconocido director que ha trabajado con estrellas como Taylor Swift y Cardi B, se trata de un mundo de fantasía navideño en el que canta Mariah y aparecen niños explorando la aventura de temporada. No puede faltar la coreografía que la misma cantante baila al lado de cascanueces, Santas y otros personajes navideños.

La publicación va de la mano con el anuncio de Billboard acerca de tomar en cuenta las reproducciones digitales de YouTube para “rankear” en sus listas de popularidad las canciones de los artistas.

Es por eso que si Mariah ya alcanzó el número uno este año con su clásico All I want for Christmas is you, podría mantenerse gracias al impulso de su nuevo material audiovisual, el cual ya reúne más de cinco millones de vistas.

La Navidad representa una época de mucho trabajo para la intérprete, pues después de su presentación en el Late Late Show con James Corden, donde interpretó el tema Oh Santa, ya cuenta con su gira de temporada terminada y unas fechas programadas para presentarse en Las Vegas a principios de 2020.