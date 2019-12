María José Sánchez con la mira en Tokio 2020

CIUDAD DE MÉXICO.-El 2019 fue un año en el que la clavadista María José Sánchez se puso en los reflectores internacionales, por tanto, ahora, a sus tan solo 14 años de edad, ya es un promesa real en la plataforma, y buscará pelear el siguiente año el pase para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Mas que nada experiencia me dejó este 2019, lo cual es lo que me hacía falta, me deja muchos aprendizajes como aprender a competir, a ser independiente sobre todo, entonces lo más importante es disfrutar y aprender de todas las competencias”, declaró Sánchez.

La saltarina, quien se prepara con la entrenadora Ma Jin, tuvo entre sus principales resultados deportivos la medalla de bronce en plataforma mixta del Campeonato Mundial de Natación en Corea del Sur; tres oros en el Campeonato Panamericano Junior de Santiago de Chile, y el oro en el Grand Prix FINA de Estados Unidos.

“Empecé a destacar bastante y un ejemplo es la medalla de bronce con Diego Balleza, que aunque mixtos no es prueba olímpica, una presea mundial no es cualquier cosa, y tanto los Grand Prix y el Panamericano junior, fueron eventos importantes donde logré un gran resultado, no solo para mi sino para México”, explicó la deportista nacional.

En abril, la clavadista tendrá que presentarse en el selectivo nacional, el cual se celebrará en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, para ganarse un lugar a la Copa del Mundo de ese mismo mes en Tokio, evento que repartirá las últimas plazas para la justa olímpica que se celebrará del 24 de julio al 9 de agosto.

“Es el mejor momento de mi carrera deportiva, tanto yo como mis entrenadores lo pensamos, estoy muy joven, tengo mucho tiempo para lograr muchas cosas, y aunque tenga bastante tiempo de mi carrera deportiva voy a luchar por Tokio 2020. Puliremos los clavados que ya tenemos y que he sacado con mis demás compañeros, y todos nos vemos luchando por el lugar para la Copa del Mundo”, dijo.

Sánchez tiene como mejor salto el tres y media vueltas hacia atrás en posición, el cual vale 3.3 grados de dificultad, y tiene en mente aumentar el grado de sus clavados.

“Ahorita si hemos pensado en subir el grado de dificultad, pero tanto mis entrenadores como yo estamos de acuerdo que debemos tirar constantemente todos mis clavados que tengo ahorita, y ya después veremos si subimos el grado. El salto de tres y media vueltas hacia atrás es mi favorito y me gusta ejecutarlo en mi serie”, señaló.

María José, quien entrena en la instalación de Ceforma, obtuvo el Premio Estatal del Deporte 2019 de la Ciudad de México.